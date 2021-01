Cristina Spătar speră să dea un tun financiar în 2021. Cu ce mare artist va colabora, de fapt, pentru asta

După ce a povestit că fost nevoită să îşi vândă bijuteriile pentru a-şi putea întreţine copiii în perioada de pandemie, Cristina Spătar speră să dea un tun financiar în 2021. Cântăreaţa a povestit cu ce mare artist va colabora, de fapt, pentru asta.

2020 a fost un an plin de încercări pentru Cristina Spătar. Cântăreaţa a recunoscut că a fost nevoită să vândă o parte dintre bijuteriile sale pentru a-şi întreţine cei doi copii, mai ales că fostul său soţ refuză să plătească pensia alimentară, aşa cum o cere legea.

Invitată la „Vorbeşte lumea”, vedeta a povestit că speră să dea un tun financiar în 2021. Se pare că va colabora cu un mare artist. Este vorba despre îndrăgitul violonist din Republica Moldova Nicolae Botgros. Şi cum dirijorul are concerte în întreaga lume cu Orchestra Naţională de muzică populară ”Lăutarii” de la Chișinău, succesul este unul garantat.

Dacă anul trecut a fost unul greu pentru cântăreaţă, aceasta are planuri mari pentru 2021. Cristina Spătar a mărturisit că îşi doreşte să facă un credit bancar pentru a cumpăra o casă pentru ca cei doi copii ai săi să se bucure de libertate.

Cristina Spătar locuieşte acum cu Tiberiu Varzaru, iubitul cu 21 de ani mai tânăr decât ea.

“În pandemie a fost greu, am stat, am gătit și am mâncat. Am fost cu prietenul meu, stăm împreună. El la parter, eu la etaj cu copiii. Așa am găsit casa pe care am închiriat-o. Iubitul meu lucrează în IT acum, nu mai e antrenor fitness. S-a mai și îngrășat între timp, îi place viața, un pahar cu vin, o mâncare.

Suntem împreună de la divorț. L-am cunoscut cu 2 luni înainte de divorț, îi făceam publicitate. Am devenit confidenți și, după divorț, m-a curtat. Diferența de vârstă e mare, dar e bine așa. Cred că eu și cu iubitul meu am fost ceva într-o viață anterioară”, a mai spus Cristina.