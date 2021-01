Cristina Spătar, sacrificiu dureros pentru iubitul tinerel. Unde a dat fuga săptămâna asta

Cristina Spătar a făcut un sacrificiu dureros pentru iubitul tinerel. Unde a dat fuga săptămâna asta celebra cântăreață, citiți în articolul de mai jos.

Cristina Spătar a luat decizia radicală. Ce a făcut pentru a-l țin aproape pe Tibi, iubitul ei cu 21 de ani mai tânăr

Cristina Spătar, 48 de ani, a făcut un sacrificiu mai mult decât dureros pentru Tibi, mai tânărul său iubit. Cântăreața Cristina Spătar trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind îndrăgostită până peste cap de Tibi, cel care a făcut-o să treacă mai ușor peste divorțul de omul de afaceri Alin Ionescu, tatăl celor doi copii ai săi.

Și cum Tibi este cu 21 de ani mai tânăr decât ea, chiar dacă ea susține că nu se vede diferența dintre ei, artista face imposibilul pentru a-l ține aproape.

Vedeta a mers la cabinetul medicului estetician

Astfel, săptămâna asta, vedeta a dat fuga la cabinetul de înfrumusețare. Clientă fidelă a cabinetelor de înfrumuseţare, Cristina Spătar a mers, zilele trecute, la medicul estetician pentru a-și aranja toată fața.

Tiberiu Vărzaru și Cristina Spătar au format un cuplu în vara lui 2016, la scurt timp de la divorțul vedetei de Alin Ionescu. Cristina Spătar și-a asumat public relația cu noul iubit abia anul acesta, după ce cei doi îndrăgostiți au petrecut un Revelion de vis într-o stațiune montană.

Tibi a ajutat-o pe Cristina Spătar să treacă peste divorțul urât de Alin Ionescu

Cristina Spătar a dezvăluit la acel moment că Tibi a fost cel care a scos-o practic din depresia în care o aruncase Alin Ionescu și divorțul de acesta. Fosul soț o dăduse afară din casă în stradă împreună cu cei doi copii. ”Pe Tibi l-am cunoscut înainte de divorț cu două luni. Imediat după divorț, el m-a curtat, a fost omul potrivit la locul potrivit.

Nu simt diferența de vârstă dintre noi. Trăiesc clipa și nu-mi fac planuri de viitor. Nu vreau să mă mai mărit. El și-ar dori căsătoria, eu sunt reticentă însă. Am făcut 48 ani, el are 27 de ani, am avut experiența pe care am avut-o la primul mariaj, mi-a ajuns.Tibi m-a susținut moral, dacă nu era el, clacam”, a declarat Cristina Spătar, la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cristina Spătar nu bagă în seamă gura lumii

În timp ce cei doi își trăiesc frumoasa poveste de dragoste, gurile rele comentează non-stop despre diferența de vârstă dintre cei doi, în contextul în care diferența este de nu mai puțin de 21 de ani.

Chiar și ala Cristina Spătar susține că nu o deranjează diferența de vârstă, însă ține să ia măsuri în privința aspectului ei fizic. Cu siguranță că ar fi luat aceleași măsuri și în cazul unui partener de aceiași vârstă cu ea sau chiar mai mare. Astfel, Cristina Spătar nu a ezitat și a mers, zilele trecute, la medicul estetician unde și-a făcut unele intervenții la nivelul feței.

La ce intervenție a apelat Cristina Spătar

Vedeta și-a revigorat tenul şi și-a corectat ridurile, intervenții care o fac să pară de 38 de ani. Intervenția la care a apelat Cristina Spătar se numește estomparea șanțurilor nazogeniene cu acid hialuronic. La această procedură apelează cu încredere toate vedetele de la Hollywood.