Ce a pățit Cristina Spătar de când s-a aflat cine e iubitul ei. Artista rupe tăcerea

Deşi are de patru ani are o relaţie frumoasă cu un bărbat care o iubeşte şi o respectă, diferenţa de vârstă dintre cei doi nu este de nebăgat în seamă. Cristina Spătar dezvăluie ce se întâmplă în relaţia sa de când s-a aflat cine e iubitul ei.

Divorţul de Alin Ionescu, după 8 ani de căsnicie, a fost unul extrem de dureros pentru cântăreaţă. Cel care i-a fost alături în toată această perioadă este Tiberiu Vărzaru, un antrenor personal în vârstă de 27 de ani. Şi cum gurile rele au început să vorbească despre diferenţa de 21 de ani dintre cei doi, relaţia pare să aibă de suferit. De curând, Cristina Spătar a dezvăluit ce se intâmplă de când s-a aflat cine este iubitul ei.

Invitată la Antena Stars, artista a vorbit deschis despre frumoasele momente pe care le trăieşte alături de tânăr, însă recunoaşte că este precaută tocmai din dorinţa de a nu mai suferi.

Şi cum sectorul artistic a fost unul extrem de afectat de pandemia de coronavirus, Cristina Spătar a mărturisit că a fost nevoită să vândă din bijuteriile pe care le-a cumpărat de-a lungul anilor pentru a-şi întreţine copiii. De asemenea, cântăreaţa a povestit că locuieşte, de mai bine de 4 ani, alături de cel care a susţinut-o în toată această perioadă foarte complicată.

“În pandemie a fost greu, am stat, am gătit și am mâncat. Am fost cu prietenul meu, stăm împreună. El la parter, eu la etaj cu copiii. Așa am găsit casa pe care am închiriat-o. Iubitul meu lucrează în IT acum, nu mai e antrenor fitness. S-a mai și îngrășat între timp, îi place viața, un pahar cu vin, o mâncare.

Suntem împreună de la divorț. L-am cunoscut cu 2 luni înainte de divorț, îi făceam publicitate. Am devenit confidenți și, după divorț, m-a curtat. Diferența de vârstă e mare, dar e bine așa. Cred că eu și cu iubitul meu am fost ceva într-o viață anterioară”, a mai spus Cristina.