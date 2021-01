EXCLUSIV Ce ajutor primește Cristina Spătar de la stat, de fapt. Suma e colosală în comparație cu șomajul tehnic

Solista Cristina Spătar a fost nevoită să-și vândă o parte din bijuteriile strânse o viață, pentru a trece cu bine peste această perioadă lipsită de concerte. A fost greu, dar a avut și sprijinul iubitului ei, cu 21 de ani mai tânăr. Solista ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre situație ei financiară, la vreme de pandemie, dar și despre bărbatul care a cerut-o în căsătorie.

Regina R&B a dus dintotdeauna o viață de lux, căci succesul muzical a ajutat-o să nu ducă grija zilei de mâine. De-a lungul timpului, Cristina Spătar a avut și nenumărate contracte de imagine pentru diverse firme, și acestea adăugând mii de euro în conturile vedetei. Vremurile în care trăia în puf au apus, pentru un timp, căci pandemia a fost nemiloasă cu toți artiștii. Concertele au ieșit din schemă și nici măcar petrecerile private nu au mai fost o variantă, căci legea interzice astfel de adunări.

“Pandemia m-a învățat să fiu mai chibzuită. Nu pot să spun că nu este o perioadă grea, căci este pentru toată lumea. Am vândut ceasuri și bijuterii, am cheltuit mare parte din economiile mele. Avem noroc că există și un ajutor de la stat pentru artiști, de care nici măcar nu știam. Am avut baftă cu un prieten care mi-a spus și m-a ajutat să depun actele necesare pentru cei aproape 1.000 de euro”, a declarat îndrăgita cântăreață, în exclusivitate pentru Playtech.ro.