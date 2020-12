Cristina Spătar a încălcat legea în pandemie. Dovezile sunt clare și spun tot

”Cea mai mare lovitură a fost atunci când mama s-a îmbolnăvit de cancer și a murit. Am fost lângă ea în toată acea perioadă grea, sora mea era plecată în Italia. Am văzut-o cât a suferit. Tata nu a fost lângă ea. A părăsit-o. Cred că asta i-a scurtat viața mamei mele. Tatăl meu a încercat mai multe relații, toate femeile cu care a fost ar fi murit de cancer. Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are această boală”, a spus Cristina Spătar , la Pro TV.