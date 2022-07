Cristina Spătar a fost operată de urgență. Ce problemă gravă a pus-o în pericol: „Durerile erau foarte mari”

Cristina Spătar a fost operată de urgență. Cântăreața are probleme mari de sănătate și a ajuns pe masa de operație după o banală sinuzită care i-a făcut zile grele de mai mult timp. Ce problemă gravă a pus-o în pericol, vedeți în rândurile de mai jos.

Cu câteva zile în urmă, Cristina Spătar a acuzat dureri insuportabile de cap, astfel că a ajuns la Urgențe, unde medicul care a consultat-o i-a pus diagnosticul de sinuzită și i-a recomandat de urgență să se opereze.

Astfel, vedeta muzicii românești a suferit, în cursul de zilei de miercuri, o intervenție chirurgicală complicată la Spitalul Panduri.

Am ajuns la Urgență , mi-au făcut un CT și doctorul mi-a recomandat operația. La mine a fost o stare mai gravă! Mi-a descoperit o sinuzită la maxilarul de pe partea stângă.

M-a operat doctorul Zainea, cel mai bun medic, a fost o echipă de medici profesioniști, cărora vreau să le mulțumesc din toată inima! Tot personalul de aici a fost super, condiții excelente!

Am stat singură într-un salon privat. Mi-au făcut anestezie, nu am simțit nimic. Am dormit toată ziua după! Acum respir foarte bine, aștept cântările!”, a spus Cristina Spătar, potrivit click.ro.