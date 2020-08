Divorț cu scandal în showbiz. Fosta vedetă Antena 1 e la cuțite cu soțul ei din cauza copiilor

Scandal ca la ușa cortului între două vedete care s-au iubit! Cunoscuta actriță de seriale de televiziune Ioana Picoș se află în plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Făgădaru. Bărbatul aduce acuzaţii grave vedetei Antena 1 şi spune că nu îl lasă să-şi vadă copiii, deşi are o decizie în instanţă de custodie comună.

Actrița Ioana Picoș divorțează cu scandal de soțul ei, Mihai Făgădaru

Mai mult, bărbatul o acuză pe femeie și de infidelitate, imagini cu ea și noul ei iubit fiind publicate în presă. Celebra actriță din serialele „La Bloc”, „Iubire și onoare” și „Narcisa: Iubiri nelegiuite” a cerut în urmă cu ceva timp divorțul și custodia celor doi gemeni. Ea îl acuză pe soțul ei de comportament violent.

Căsnicia lor a durat 5 ani, timp în care au apărut pe lume și doi băieți gemeni, pe care tatăl lor spune că nu a mai fost lăsat de mult timp să-i vadă. Bărbatul a răbufnit și a scris un mesaj foarte dureros pe rețelele de socializare.

”Singura ei șansă de salvare este să lase măștile și să caute ajutor de specialitate”

”Acesta este un apel al unui tată care își caută copiii. Ai mei. Este un strigăt de ajutor, pentru că toate celelalte soluții n-au avut rezultat (discuții personale, mediere, duhovnic, judecată). Deși am fost umilit public prin anunțul divorțului și motivul mincinos, am tăcut si am îndurat calomnierea mea și parțial oprobriul public. Dar nu voi tolera niciodată abuzul împotriva copiilor mei!(…).

Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui. Să știți că durerea unui tată doare la fel. Știu, rufele se spală în familie, dar…CARE FAMILIE? Dacă de vocea rațiunii, de vocea justiției, nu ascultă, poate de rușine și de opinia publică va asculta. Este de neînțeles pentru mine de ce Ioana Picoș predică public virtutea familiei, dar nu o practică! Constat cu multă durere că își ratează viața jucând doar roluri de: soție, mamă, activistă pro viață/ pro familie.

Așa cum m-a înșelat pe mine, așa a reușit să înșele o țară întreagă, din păcate. Singura ei șansă de salvare este să lase măștile și să caute ajutor de specialitate pentru evidentele tulburări de personalitate de tip narcisic. Îmi doresc să se echilibreze pentru că iubirea mea, deși trădată, îi dorește binele, dar mai mult, pentru că acești copii trebuie să aibă o mamă echilibrată psiho-emoțional.

Cum se apără actrița

Am câstigat în instanță două procese pentru custodie comună, dar Ioana Picoș NU a respectat NICIODATĂ Hotărârea Judecătorească! Mi-am văzut copiii sporadic numai când, cât și cum a vrut ea. N-am avut Paște, Crăciun sau zi de naștere cu copiii mei, iar în ultimele luni, de la începutul pandemiei, mi-am văzut copiii numai în genunchi, prin zăbrelele gardului, aceștia fiind «prizonierii»unei mame iresponsabile (…).

Este evident că nu am dorit denigrarea ei publică, din moment ce dovezile sunt vechi. Totul a culminat când efectiv nu mi-a mai fost permisă vizitarea sau preluarea copiilor,conform deciziei judecătorești!”, este transmis de Mihai Făgădaru.

Actrița se apără și spune că soțul său i-a văzut pe gemeni de câte ori a dorit. Ea spune că s-a ajuns la divorț din cauza soțului, care a supus-o de multe ori la abuzuri, chiar în fața copiilor și a altor martori, care sunt dispuși oricând să povestească totul în fața judecătorului.