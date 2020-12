Cristina Șișcanu și Raluca Bădulescu, la cuțite. Ce au putut să spună una despre cealaltă

Mai este puțin până la marea finală de la ”Bravo, ai stil Celebrities”, iar tensiunea o poți tăia cu cuțitul. Ultima ediție a adus în fața juraților cele mai bune ținute ale concurentelor. Fiecare și-a prezentat și apărat ținuta cum a știut mai bine. Numai că nu a fost de ajuns. La un moment dat a avut loc și o ciocnire între Cristina Șișcanu și Raluca Bădulescu.

Ultima ediție a show-ului ”Bravo, ai stil Celebrities”, de la Kanal D a avut parte de sare și piper. Concurentele rămase în lupta pentru marea finală au venit în fața judecătorilor cu cele mai bune ținute pe care le-au putut gândi.

Numai că lucrurile nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit, cel puțin în cazul cooncurentei Cristina Șișcanu. Încrezătoare în ceea ce a prezentat s-a văzut în fața unui moment mai puțin dorit, când jurata Raluca Bădulescu a reacționat dur și critic la adresa acesteia.

Prinsă pe picior greșit, Raluca Bădulescu s-a asmuțit, într-o reacție nervoasă asupra Cristinei Șișcanu, ceilalți jurați necomentând momentul în platou. Dacă până la acest moment Cristina Șișcanu s-a abținut în a comenta sau în a avea reacții, de data asta nu s-a mai putut abține și i-a răspuns, la fel de dur, Ralucăi Bădulescu.

”Trebuia să îmi suprimi acest noroc. Nu vin aici să va bateți voi joc de mine. Dacă nu am meritat să ajung aici, trebuia să mă eliminați până acum. Am avut ținute foarte bune și nu știu de ce nu mi le-ați punctat, nu știu din ce cauza. Am fost carnea voastră de tun în foarte multe ediții.

Dacă voi credeți că eu țin piept, n-aveți decât. M-ați transformat într-un om care se ceartă cu voi non-stop. trebuie să avem respect unul față de altul. Eu nu am mai văzut vreun jurat la alte emisiuni TV să vorbească cum vorbiți voi. Mi-ai zis că la niciun eveniment monden din spațiul public, nu m-am îmbrăcat că lumea. Cu altă concurență, nu v-ați permite să faceți ce faceți cu mine”, a fost și replica Cristinei Șișcanu.