Scandal la Bravo, ai Stil Celebrities. Oana Radu și Bianca Rus, acuzații grave în emisia Kanal D

Scandal uriaș la „Bravo, ai stil! Celebrities”, după ce Oana Radu apelează la amenințări cu judecata către Bianca Rus. Aceasta susține că i s-au adus acuzații nejustificate cu privire la metoda cu ajutorul căreia a slăbit:„Fata mea, tu nu te poți opri din mâncat piftie”.

Confuzia dintre cele două colege de emisiune a provocat un adevărat scandal

Bianca Rus a povestit în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”, că este adesea confundată cu Oana Radu și mai mult, toți fanii au impresia că noul ei look i se datorează unei operații la stomac și nu prin dieta pe care aceasta o promovează pe internet.

Pentru că a primit mai multe acuzații, cum că și-ar fi mințit fanii și urmăritorii, vedeta a devenit foarte acidă, amenințându-și colega de emisiune că va recurge la judecată din cauza declarațiilor defăimătoare pe care aceasta le-a făcut referindu-se la ea, mai ales că pentru orice persoană publică, imaginea și veridicitatea sunt definitorii pentru a avea succes.

Replici acide în direct

Tensiunea dintre cele două vedete a crescut la cote maxime, iar replicile dintre acestea au făcut deliciul publicului iubitor de intrigi:

„Auzi, Oana, primesc tot felul de mesaje din partea fanilor tăi. Mă confundă cu tine și îmi cer mie rețeta de slăbit. Și am auzit că ți-ai pus balon în stomac. Eu am observat că tu ai slăbit. Și mi-au spus că rețeta ta nu funcționează, să le dau altă rețetă și dacă e adevărată chestia cu balonul în stomac”, a spus Bianca Rus la Bravo ai stil Celebrities.

Păi hai să îți spun ceva! Vând diete de vreo sută de milioane pe zi și dacă ar fi proastă nu aș face profitul ăstă, pe firmă, să știi. Doi la mână, voiam să nu fiu rea, dar vocea ta este perfectă să ne protejăm de coronavirus”, i-a răspuns Oana Radu.

„Serios?! Bun, dar explică-mi tu cum e cu balonul”, a continuat Bianca Rus.

„Nu este problema ta dacă am eu sau nu balon”, i-a răspuns artista.

„Dacă pe tine te oripilează vocea mea, pe mine mă oripilează imaginea ta! Și să le spui fanilor tăi să nu îmi mai trimită mesaje cu balonul tău din stomac, că eu m-am operat, toată țara știe”, a spus Bianca Rus.

„Și eu am făcut un control gastric public, dacă vrei să știi, tocma pentru oamen ii ca tine, care nu au ce să facă și spun că eu mi-am pus balon. Să știi că eu m-am chinuit foarte mult cu felul în care arăt. Hai să zicem că mi-am pus balon, dar sunt foarte mulți oameni care slăbesc zilnic și cu dieta mea. Chiar și-au pus toți balon?”, a răspuns Oana Radu, vizibil deranajtă de afirmațiile făcute de adversara ei de la Bravo ai stil Celebrities.

„Să știi că eu primesc foarte multe mesaje…”, a continuat Bianca Rus.

„Mesajele pe care le primești tu nu mă privesc”, a mai spus Oana Radu.

Bravo ai stil Celebrities: Oana Radu o amenință pe Bianca Rus că o dă în judecată

„Chiar și un prieten de-al tău a dat în presă că tu și-ai pus balon și a spus tot adevărul despre tine!”, a mai spus Bianca Rus.

„Nu este prietenul meu și dacă voiai să știi dacă mi-am pus balon trebuia să mă întrebi pe mine în culise. Oamenii pot intra pe site-ul meu și o să găsească acolo dieta. Eu am și un vlog unde am mers la un control și le-am arătat oamenilor cum am reușit să slăbesc cu dietă. Faptul că tu ți-ai tăiat stomacul e problema ta, nu te judec. Eu am reușit să renunț la sarmale și atunci am slăbit și fac și bani din asta”, a adăugat Oana Radu.