Cristina Șișcanu, fără lenjerie la TV. Cum s-a afișat soția lui Mădălin Ionescu la Bravo, ai stil! Celebrities

Cristina Șișcanu, noua rivală a fetelor, a nimerit din junglă, într-o altă junglă. Deși nu a sosit de mult în competiție, soția lui Mădălin Ionescu s-a făcut auzită, și-a creat deja antipatii și, mai ales, s-a făcut remarcată. În ediția de miercuri, fosta prezentatoare TV a pășit în platoul emisiunii fără lenjerie.

Recent întoarsă de la ”Survivor România”, unde și-a testat limitele în cea mai dură competiție de supraviețuire, a făcut un pas spre modă, completând podiumul celebrităților înscrise la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. În anterioara ediție a show-ului, Cristina a promis juraților că va veni îmbrăcată mai senzual și chiar fără lenjerie intimă.

Zis și făcut. Jurnalista a venit așa cum a promis și i-a impresionat pe jurați. Cu toate acestea, stilul a lipsit. Raluca Bădulescu i-a transmis concurentei că nu a dus totul până la capăt și că nu a profitat de elementul de interes: despicătura în lateral a fustei. Mai mult, a spus că nimic nu are legătură cu ”surpriza” făcută, bluza, pantofii și celelalte accesorii nefiind în concordanță. De asemenea, nici Maurice Munteanu nu a fost mai blând și i-a spus Cristinei că ținuta nu este deloc reușită.

Discuția celor două concurente de la ”BAS” a pornit de la un follow pe Instagram și multă mândrie. Cristina dorea să se împrietenească cu adversarele sale, urmărindu-le și în mediul online. Când a ajuns la Tonciu, situația a escaladat, dar nu în acel moment, căci atunci fosta asistentă TV i-a dat ”follow” fără să stea pe gânduri Cristinei. Ulterior, cea din urmă a considerat că a fost o acțiune negândită și, dorind să fie urmărită numai de oameni care vor să îi cunoască activitatea, i-a cerut Andreei să își retragă acțiunea.

„Ne uitam pe Instagram, comentam. I-am zis ca le-am dat tuturor urmărire și am început să dau urmărire cui nu am mai dat. Am văzut că Andreea nu mi-a dat follow și mi-a dat imediat”, a spus Cristina.

„Mie îmi place cineva să facă primul pas, așa am fost obișnuită”, a spus Andreea, întrebată despre situație.