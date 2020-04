Cristina Șișcanu, anunț după nouă ani de la nunta cu Mădălin Ionescu. S-a întâmplat la ei acasă

Cristina Șișcanu a făcut un anunț la împlinirea a nouă ani de la nunta cu Mădălin Ionescu. Astfel că cei doi sunt în sărbătoare, iar vedeta a postat pe Instagram și modul în care au ales să marcheze momentul.

Cristina Șișcanu a anunțat că s-au împlinit nouă ani de la căsătoria cu fostul prezentator de televiziune. ”9 ani de când ne-am căsătorit ! Am sărbătorit acasă cu creveți la grătar , salata, cozonac și sampanie!”, a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.

Fanii au reacționat imediat și le-au transmis mii de like-uri și foarte multe mesaje de felicitare: ”Multi inainte cu sanatate si fericire!” sau ”Ma bucur pentru voi. Sa va dea Dumnezeu multi ani impreuna, cu sanatate si pace in familie❤️”, au scris fanii lor.

Fostul prezentator de televiziune, Mădălin Ionescu, este căsătorit cu Cristina Șișcanu din anul 2011. Căsătoria a avut loc în Republica Moldova, iar nași le-au fost Christian Sabbagh și soția. Imediat după nunta, au avut loc și peripeții, despre care cei doi au povestit în urmă cu ceva timp. Aceștia s-au intersectat cu rackeții din acea zonă.

Peripeții după nuntă

„Noi am plecat, ne-am căsătorit, am mers apoi la un local, să petrecem, şi a fost excelent. Ne-am întors euforici puţin, băusem câteva pahare de vin. Când am coborât din maşină, ne-am trezit fixaţi de nişte gorile. Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Sper să nu mai văd vreodată. Erau inumani!

Era clar că vor să ne facă ceva pentru că ne fixau cu privirea. Recepţionerii au făcut semn să tacă. Apoi ei încercau să intre cu cardul într-o cameră de lângă noi. Ne-am dat seama atunci că trebuie să plecăm.

Ne-am făcut bagajele, am ieşit cu ele din hotel, uşor, uşor. Noi trebuia să stăm şi ziua următoare. Marele avantaj a fost că era poliţie la fiecare intersecţie, fiind Paştele era plin de Poliţie pe străzi. Cert e că am ajuns până la urmă la Ungheni, la socrii, şi am sărbătorit acolo. Dacă rămâneam în acea noapte, nu cred că mai eram în viaţă în acest moment. Nici eu, nici Cristina, nimeni”, a spus cei doi.

Căsătoria cu Cristina Șișcanu este cea de-a doua pentru ex-moderatorul TV, iar cei doi au împreună o fetiță, pe nume Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.