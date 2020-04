Cristina Șișcanu a slăbit după experiența Survivor România, de la Kanal D, iar vedeta a ținut să le arate fanilor imaginea, dându-și bluza jos. fanii au atacat-o dur însă.

Cât de mult a slăbit Cristina Șișcanu, după Survivor. Și-a dat bluza jos și a arătat tot

”Morning face quarantine”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram, adică ”fața de dimineață, în carantină”, iar fanii au putut vedea cum arată aceasta îmbrăcată doar în sutien și pantaloni de trening. Deși a vrut să le arate silueta sa, fanii i-au sărit în cap, mulți spunând că poza este editată.

”Ce e cu poza asta editată? 👎🤮 Lasă, că naturalețea ți am văzut o noi, toți, la Survivor. Mai naturală ca acolo nu puteai fi. Aa, și app, ce gris este bratul fata de trup. 😂😂 Băi, fraților, cum ne crede muierusca asta asa prosti, când noi toți știm cum arată. Și tehnologia este la îndemână oricui. Block, hai pa. 🤮🤮🤮”, i-a scris un fan.

Cristina Șișcanu a ținut să le răspundă criticilor ei, spunând: ”Poza este din dimineața asta. Nu e photoshop deloc. Cine nu vrea să creadă, să nu creadă”, a scris aceasta pe Instagram.

A fost eliminată de la Survivor România

Cristina Șișcanu a participat la Survivor România. Aceasta a spus tot pe Instagram motivul pentru care a fost eliminată.

„A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis ‘poftim educație’. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii’, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram, după ieșirea din competiție.