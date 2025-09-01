Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent duminică, 31 august, la evenimentul ”Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Printre cei care au participat s-a aflat și Cristina Scarlevschi, ispita de la ”Insula Iubirii”, care nu a ratat ocazia de a face o fotografie cu șeful statului român și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Momentul a fost imediat distribuit pe rețelele sociale.

Cristina Scarlevschi a apărut într-o poză cu Nicușor Dan, la Chișinău

Cristina Scarlevschi s-a fotografiat alături de Nicușor Dan și Maia Sandu, în capitala Republicii Moldova. Ea s-a așezat între cei doi lideri, vizibil încântată de ocazie. Fotografia a fost urcată rapid pe Instagram, însoțită de un mesaj emoționant.

”Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială.”

Prezența sa la eveniment nu a trecut neobservată, iar imaginea publicată a atras imediat atenția urmăritorilor și fanilor emisiunii în care a devenit cunoscută.

Cine este Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi este una dintre ispitele sezonului 9 din ”Insula Iubirii”. Apariția sa în show-ul filmat în Thailanda a captat rapid interesul telespectatorilor, dar și al concurenților, datorită personalității puternice și a încrederii în sine.

Are 31 de ani, este originară din Republica Moldova și profesează ca instructor de pole dance. Pasiunea pentru sport și dans o definește, iar tânăra a mărturisit în repetate rânduri că se simte cel mai liber atunci când face mișcare și creează prin coregrafii. Această latură artistică a ajutat-o să se remarce și să devină un personaj apreciat în emisiunea de televiziune.

Ispita de la Insula Iubirii a trecut printr-un divorț

În urmă cu aproximativ un an de zile, Cristina Scarlevschi a trecut printr-o dramă. Copilul ei a încetat din viață, iar, ulterior, a anunțat că ea și soțul ei, Vladimir Sanduleac, divorțează.