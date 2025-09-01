Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”

Ultima oră
Horoscopul financiar pentru toamna lui 2025. Zodiile care dau lovitura, vor întoarce banii cu lopata
01 sept. 2025 | 15:27
de Violeta Badea

Monden
Cristina Scarlevschi s-a fotografiat cu Nicusor Dan la Chisinau

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent duminică, 31 august, la evenimentul ”Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Printre cei care au participat s-a aflat și Cristina Scarlevschi, ispita de la ”Insula Iubirii”, care nu a ratat ocazia de a face o fotografie cu șeful statului român și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Momentul a fost imediat distribuit pe rețelele sociale.

Cristina Scarlevschi a apărut într-o poză cu Nicușor Dan, la Chișinău

Cristina Scarlevschi s-a fotografiat alături de Nicușor Dan și Maia Sandu, în capitala Republicii Moldova. Ea s-a așezat între cei doi lideri, vizibil încântată de ocazie. Fotografia a fost urcată rapid pe Instagram, însoțită de un mesaj emoționant.

”Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente.

De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială.”

Prezența sa la eveniment nu a trecut neobservată, iar imaginea publicată a atras imediat atenția urmăritorilor și fanilor emisiunii în care a devenit cunoscută.

Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a intalnit cu Nicusor Dan la Chisinau

Nicusor Dan, Cristina Scarlevschi si Maia Sandu

Cine este Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi este una dintre ispitele sezonului 9 din ”Insula Iubirii”. Apariția sa în show-ul filmat în Thailanda a captat rapid interesul telespectatorilor, dar și al concurenților, datorită personalității puternice și a încrederii în sine.

Are 31 de ani, este originară din Republica Moldova și profesează ca instructor de pole dance. Pasiunea pentru sport și dans o definește, iar tânăra a mărturisit în repetate rânduri că se simte cel mai liber atunci când face mișcare și creează prin coregrafii. Această latură artistică a ajutat-o să se remarce și să devină un personaj apreciat în emisiunea de televiziune.

Ispita de la Insula Iubirii a trecut printr-un divorț

În urmă cu aproximativ un an de zile, Cristina Scarlevschi a trecut printr-o dramă. Copilul ei a încetat din viață, iar, ulterior, a anunțat că ea și soțul ei, Vladimir Sanduleac, divorțează.

”Am încheiat un capitol important din viața mea. Aproape opt ani alături de Vlad, în care am trăit o poveste care pare desprinsă dintr-o carte. Sunt profund recunoscătoare pentru fiecare moment împărtășit împreună.

Am luat această decizie ca doi oameni maturi, cu respect și recunoaștere unul față de celălalt. Este timpul și avem dreptul să fim fericiți fiecare în modul său.

Oricât de greu ar fi, cred că uneori despărțirile deschid calea către noi începuturi, iar viața este despre a continua să creștem și să ne transformăm.

Cu sufletul împăcat le doresc tuturor să ne respecte această alegere și să înțeleagă că am făcut ceea ce este mai bine pentru amândoi.

Un singur lucru nu se va schimba niciodată: noi mereu vom fi părinții lui Alex”, spunea ea pe rețelele sociale în toamna anului trecut.

Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Un nou cuplu neaşteptat în showbiz-ul din România. Ea este considerată una dintre cele mai frumoase femei de la noi, el – un comediant cunoscut
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. O zodie începe luna cu provocări majore pe plan financiar
