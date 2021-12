Cristina Cioran și fiica sa, transportate cu ambulanța până în București. Decizia luată înainte de Revelion. EXCLUSIV

Deși era pregătită să petreacă revelionul în spital, împreună cu fiica sa, ambele diagnosticate cu Covid, Cristina Cioran au ajuns acasă, unde vor sta în izolare 14 zile. Cele două au fost mai întâi internate pentru o zi la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”, apoi externate, în cursul zilei de astăzi.

Cristina Cioran și fiica sa, transportate cu ambulanța până în București

Cristina Cioran și-a petrecut primul Crăciun cu fiica sa la spitalul din Medgidia, acolo unde au ajuns după ce ambele au fost depistate pozitiv cu Covid. “Primul nostru Crăciun împreună! În prima zi de Crăciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu.

După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la Spitalul Județean Constanța. Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. E a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV.

Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi”, a fost mesajul scris de Cristina Cioran pe Instagram.

Citește și: Cum se simt Cristina Cioran și fiica ei, după ce au fost diagnosticate cu COVID-19 de Crăciun

Decizia luată înainte de Revelion. EXCLUSIV

Primele declarații după externare

Deși actrița ne spunea că este pregătită să petreacă și Revelionul tot în spital, tocmai pentru că vedeta își dorea ca micuța să fie refăcută complet, cele două au fost externate, în cursul zilei de astăzi, dar după ce au petrecut o noapte la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”. „Eram la mama, la Constanța. Totul fusese asa frumos.

Pe la prânz, fetița a început sa respire greu. Am urcat-o în mașină și am dus-o o la spital. Am stat internate la Medgidia, singure în salon până ieri. Lumea s-a purtat foarte frumos cu noi. De acolo, am ajuns cu ambulanța la spitalul Grigore Alexandrescu. Astăzi ne-am externat, ne-au dat drumul acasă”, a declarat vedeta pentru playtech.ro.

Izolate de tatăl fetiței, în aceeași casă

Cristina și micuța sa vor rămâne în izolare 14 zile, la domiciliul acestora din capital. Ele vor locui în aceeași casă cu tatăl micuței, Alexandru Dobrescu. „Vom sta în izolare. Departe și de Alex, noroc că avem o casă care ne permite să ne evităm unul pe altul”, ne-a mai spus aceasta.

Iubitul, testat negativ

Actrița ne-a mai spus că tatăl fiicei sale, Alexandru Dobrescu, este singurul care nu are Covid. Vedeta nu știe de unde micuța sa s-ar fi putut infecta. „De la noi, din familie cred că luat-o. Nu am fost cu ea în altă parte”, a adăugat aceasta. Altfel, Cristina este tare mândră de fiica sa, care a luat în greutate și seamănă cu ambii părinți. „Uneori am senzația ca-i leită taică-su, alteori că seamănă și cu mine”, a adăugat vedeta.

A născut prematur

Cristina Cioran a devenit mama unei fetițe, în urmă cu mai bine de patru luni, după ce a trecut de la extaz la agonie, și invers, dat fiind faptul că micuța s-a născut prematur, în a 29-a săptămână de sarcină. Fiica sa s-a dovedit însă o luptătoare, a luat în greutate și este un copil sănătos și cuminte. De când micuța a ajuns acasă, Ema a devenit prioritatea numărul unu a vedetei tv, care și-a propus ca anul acesta să stea numai cu fiica sa. Astfel că, actrița a luat decizia de a declina o ofertă de a se întoarce pe sticlă. „Propunerea primită mi-a făcut bine, penru că m-am simțit apreciată. M-am gândit bine, dar nu-mi stă mintea acum la asta, sunt dedicată copilului, așa că voi mai aștepta”, a declarat Crisina pentru playtech.ro.