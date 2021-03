Cristina Cioran rupe tăcerea despre bătaia încasată de Laurette. Ce a spus despre mulatră

Noi detalii scandaloase ies la iveală în scandalul dintre Laurette și omul de afaceri căreia i-ar fi oferit servicii de natură amoroasă într-o cameră de hotel din centrul Bucureștiului. Ce spune Cristina Cioran despre evenimentul petrecut și cum îi ia apărarea mulatrei.

Scandalul în care este implicată Laurette a luat prin surprindere showbizul românesc. Frumoasa mulatră a avut parte de un incident tare nefericit cu un anumit domn M.T. care a agresat-o fizic, după ce a petrecut clipe amoroase cu vedeta la un hotel de lux din Centrul Capitalei. Se pare că Laurette i-ar fi cerut un tarif de 5000 de euro pentru a petrece noaptea cu el, iar bărbatul a devenit violent după ce a fost consumat actul intim, umilind-o pe mulatră, oferindu-i doar 300 de euro.

Laurette a încercat să ia cu forța borseta în care se afla suma promisă inițial, iar atunci spiritele s-au încins. Bărbatul a mușcat-o de deget pe vedetă, iar aceasta l-a lovit cu cotul în față. Speriată de țipete, o angajată a hotelului a chemat imediat poliția, care a venit la fața locului în doar câteva minute.

Cristina Cioran, șocată de atrocitatea la care a fost supusă Laurette, i-a luat apărarea printr-o postare publicată pe contul său de Facebook, în care sfătuiește fetele tinere să nu pice în ispita banilor.

„Fetelor, nu mergeti la hotel cu necunoscuti! Incercati sa cunoasteti oamenii inainte sa va lansati in activitati erotice! Eu nu comentez motivele pentru care Laurette s-a dus acolo… nu o judec si as vrea nici voi sa nu o faceti! As vrea doar sa spun ca nu este primul incident! Sunt insa femei care se ascund, decid sa nu spuna… poate de rusine, poate de teama… judecata oamenilor poate fi foarte dura! Cum cunosti un om? Nu-l cunoști niciodata cu adevarat dar macar pe terenul tau poti controla lucrurile!!!

LE: va rog sa nu mai fiti rai!!!! (Pentru cei care sunt) ea recunoaate ca a gresit! Dar nimic nu justifica violenta!”, a fost mesajul frumoasei blondine de pe Facebook.