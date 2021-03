Cristina Cioran este însărcinată. Anunț surpriză la Pro TV, Lora a rămas fără cuvinte

Cristina Cioran a făcut anunțul cel mare! Cunoscuta actriță este însărcinată! Vestea mult așteptată a fost făcută în direct la Pro TV, iar Lora a fost cea care a rămas fără cuvinte.

Vedeta a acceptat să dezvăluie în premieră la Vorbește Lumea faptul că este însărcinată. Lora a fost cea care a rămas șocată de anunțul cel mare. Blondina a mărturisit că îi este teamă de kilogramele în plus și că i-a fost destul de rău în primele luni.

Acum se află în aproape patru luni de sarcină și se bucură de cele mai frumoase momente din viața sa, dar abia așteaptă să își țină în brațe primul său copil. Familia acesteia a fost de-a dreptul extaziată de anunț, mai cu seamă că mama fostei prezentatoarei de la „Acces Direct” aștepta cu nerăbdare un nepoțel din partea ei.

„Mama și-a dorit foarte tare, sora mea are un băiețel, iar mama mereu mă întreba când îi fac și ei o nepoțică. Sora mea nu s-a oprit din țipat când a auzit. Am intrat în trimestrul 2, adică în 4 luni. În septembrie ar trebui să nasc”, a detaliat vedeta. De asemenea, moderatorii au dezvăluit și că artista va face parte din echipă, iar săptămânal își va face apariția în platou.

„Azi multe femei pierd primele sarcini. Deși am 43 de ani am obținut această sarcină atât de rapid. Iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram cea sceptică. Sunt foarte emoționată și foarte fericită și le mulțumesc celor care au fost alături de mine și care au știu. Îmi pare rău pentru cei cu care n-am împărtășit vestea, dar știți cum e în primele luni. El s-a bucurat foarte tare, m-am gândit mult cum să-i spun. Mi-am dat seama foarte repede, chiar a doua zi pentru că mi s-a făcut rău, atunci am făcut un test. L-am anunțat printr-un mesaj, cu o poză cu testul. Era foarte entuziasmat și voia să spună tuturor. E o sarcină dorită. Ne-am dorit pentru că e o relație foarte frumoasă și neașteptată și ne-am dorit să facem și copii. Mă simt extraordinar! După ce am aflat rezultatul analizelor m-am bucurat cu adevărat. Viața mea va deveni din ce în ce mai frumoas. Știu că va fi greu. Mi-a fost greu în lunile astea trei, dar abia le aștept și pe următoarele și pe bebe”

Cristina Cioran (Sursa: Vorbește Lumea)