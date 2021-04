Cristina Cioran a dezvăluit sexul copilului. Veste minunată la Vorbește lumea de la Pro TV

Cristina Cioran a dezvăluit în sfârșit sexul copilului! Cunoscuta actriță a șocat pe toată lumea cu vestea că este în sfârșit însărcinată, iar acum se bucură de cele mai frumoase momente și abia așteaptă să-și strângă copilul în brațe. Ce va avea celebra actriță?

Cristina Cioran a mărturisit sexul copilului!

Cunoscuta actriță a dezvăluit sexul bebelușului său. Majoritatea fanilor au crezut până de curând că blondina poartă în pântece un băiețel, dar acum totul s-a clarificat. Fosta prezentatoare de la „Acces Direct” a mărtursit că va avea o fetiță! Lora a prevăzut acest lucru venind îmbrăcată în roz.

Întrebată dacă ea și soțul său s-au gândit deja la nume, colega celor de la „Vorbește Lumea” a spus că are o listă destul de mare făcută, dar le-a cerut totuși sfatul și fanilor care să-i lase în mesaje idei de nume potrivite pentru fetițe.

Un detaliu adus de aceasta a fost că prenumele e de preferat să fie scurt și să nu poate fi prescurtat. De asemenea, a spus că este din ce în ce mai nervoasă și că ia foarte mult magneziu în această perioadă.

„Asta e vestea importantă! Vă spun sexul bebelușului meu. Tu ce crezi că e? Toată lumea de pe Instagram zice că e băiețel. E o fetiță foarte drăgălașă! Abia aștept! Nu cred totuși că fetițele trebuie să se îmbrace în roz și băiețeii în abastru, dar în acest caz înseamnă că o să avem o fetiță. Noi ne-am gândit la nume, avem și o listă. Nu contează cu ce literă începe, dar trebuie să fie foarte scurt. Vreau să se termine în A sau E! Vreau ceva simplu, nu vreau să se prescurteze”

Cristina Cioran (Sursa: Vorbește Lumea)

”Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte multe ori că sunt însărcinată”

Cristina Cioran în vârstă de 43 de ani urmează să devină mamă pentru prima dată în viitorul foarte apropiat. Acest eveniment îi aduce trăiri intense și o lasă deseori fără cuvinte în dreptul lucrurilor pe care le simte și care urmează să se întâmple.

Cea din urmă a ascuns sarcina în primele trei luni pentru a se asigura că totul merge ca pe roate, aceasta fiind perioada critică în cele mai multe cazuri. ”Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte multe ori că sunt însărcinată, că am bebeluș.

Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat să văd cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierde prima sarcină, riscurile erau foarte mari. Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”, a spus Cristina Cioran la Antena Stars.