Cristina Cioran, afectată de sarcină. Ce a început să simtă, de fapt. Oare toate mămicile pățesc asta?

Viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical în ultimele 7 luni. De când l-a întâlnit pe Alexandru Dobrescu, fosta prezentatoare TV nu mai contenește să primească noutăți. Pe lângă fericire deplină, aceasta a fost copleșită de o veste total neașteptată. A rămas însărcinată în mod natural, fără să-și propună neapărat, ci doar să viseze la asta. Ea a făcut dezvăluiri despre simptomele de graviduță pe care deja le resimte.

Cristina Cioran își va putea strânge în brațe bebelușul în luna septembrie. Vedeta le-a dezvăluit admiratorilor, pe contul de Instagram, că sarcina ei decurge normal și că minunea sa este foarte bine. În schimb, simptomele de graviduță îi dau bătăi de cap. Nu mai tolerează unele mirosuri, de exemplu, de scorțișoară, deși înainte îl adora. În plus, o mai încearcă și stări ciudate, care o trec de la agonie la extaz ori care o fac extrem de sensibilă, acum lăcrimând din orice.

„Seara am grețuri, trece cu ghimbir. Mi-e poftă de oțet balsamic, îl mănânc pe orice. Dacă stau la orizontală o oră, îmi trece greața. Sunt însărcinată în trei luni și jumătate (14 săptămâni), nu știu deocamdată ce e, fată sau băiat. Nu are importanță ce va fi. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. La noi a ieșit natural, nu știu dacă aș fi încercat fertilizare. Organismul era pregătit, avea nevoie de sămânța potrivită”, a declarat ea în cadrul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Ajunsă la 43 de ani, Cristina Cioran aproape că renunțase la gândul de a deveni cândva mămică. Cu toate acestea, a rămas însărcinată pe cale naturală. În schimb, nu poate naște la fel, fiindcă are un fibrom, iar asociat cu vârsta există unele riscuri, astfel că a primit indicația de cezariană din partea medicului ei.

„Un medic ginecolog mi-a zis că nu am nici o șansă la vârsta asta să mai rămân însărcinată. Dar am găsit-o pe doctorița mea, care m-a încurajat, și uite că am rămas pe cale naturală. Am făcut niște analize, care au ieșit ok. Am și un fibrom, indicația e de cezariană. Nu pot naște natural, e și vârsta. Cunosc femei care au rămas natural la 47 de ani. Nu aveam o mare problemă dacă nu rămâneam gravidă, mă duceam în vacanțe, în cluburi, aveam eu ce face”, a completat vedeta.