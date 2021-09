Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, împreună din nou. Anunțul făcut de vedetă pentru fani

Cristina Ciobănașu a împlinit pe 24 septembrie vârsta de 25 de ani, iar viața ei pare să fi fost desprinsă dintr-o telenovelă. Recent, ea s-a despărțit de cel cu care a format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri, Vlad Gherman. Însă cei doi vor fi din nou împreună, iar anunțul a fost făcut de vedetă pentru fanii săi.

Cristina Ciobănașu și Vlad German, din nou împreună. Se întâmplă în serialul Adela, de la Antena 1, unde cei doi joacă. Anunțul a fost făcut de frumoasa actriță.

În plus, ea și Vlad Gherman, fostul ei iubit, încă fac emisiunea CoolTour de la HappyChannel.

Amintim că Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au îndrăgostit în serialul Pariu cu Viața, iar relația lor a durat nouă ani. Întrebată ce ar fi fost dacă cei doi nu s-ar fi îndrăgostit atunci, Cristina Ciobănașu a declarat:

”Nu m-am gândit, am luat lucrurile așa cum au venit. El probabil n-ar fi avut traiectoria pe care a avut-o. Cu siguranță că nici eu n-aș fi avut-o, pentru că noi așa ne-am lansat, ca un cuplu și am funcționat ca un cuplu. Chiar dacă am avut proiecte înainte în care am jucat singură sau fără partener, să zic așa, proiectul cu care ne-am lansat a fost „Pariu cu viața”, în formula asta de cuplu în viață reală și serial.

Cu siguranță că dacă nu eram împreună drumurile noastre nu știu dacă s-ar fi întâlnit și carierele noastre cred că ar fi fost în puncte diferite”, a spus Cristina Ciobănașu care a recunoscut că la început i-a fost greu să îl vadă în fiecare zi pe fostul ei partener.

”Mi-a fost greu la început”.