Vlad Gherman a confirmat: Cristina Ciobănașu este într-o relație. Ce i-a spus fosta iubită

Cristina Ciobănașu, actriță în serialul Adela, de la Antena 1, și-a găsit alinarea în brațele unui alt bărbat, după o relație de aproape 10 ani cu Vlad Gherman.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat în luna februarie a acestui an că nu mai formează un cuplu. La câteva luni de la separare, actrița iubește din nou și s-a afișat cu bărbatul cu care are acum o relație amoroasă. Fostul ei iubit, Vlad Gherman, a confirmat că tânăra este într-o relație și a făcut primele declarații.

Deși toată lumea se aștepta ca cei doi să se împace, iată că lucrurile au stat cu totul altfel. Pe canalul său oficial de Youtube, Vlad Gherman a mărturisit că știe că Cristina Ciobănașu este într-o altă relație și că se bucură pentru ea. Tânărul pe nume Alex ar fi noul iubit al celebrei artiste, iar povestea lor ar fi început acum câteva luni de zile.

“Știam despre relația lui Cris cu acest băiat. Știam chiar de la Cris, ea a venit să îmi spună. Nu a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie onestă pe care ea a ținut să o facă.

Am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a ținut să îmi spună lucrul asta. Singura chestie pe care am vorbit o cu ea… e că ea și-a asumat anumite riscuri. Știa de la început că poate să fie văzută, poate să scrie prin presă. Și-a asumat și s-a dus cu capul înainte. Noi doi ne înțelegem super bine. Trebuie să ne refacem viața. Nu putem să stăm să plângem în pernă. Nu am decât cuvinte de laudă la adresa ei și mă bucur pentru ea.”, a declarat Vlad Gherman, pe canalul său de Youtube.