Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
17 sept. 2025 | 11:41
de Andreea Vasile

Cristina Ciobănașu își trăiește discret fericirea. De ce nu a vorbit până acum despre cererea în căsătorie: „Este dificil câteodată să-i respect intimitatea lui Alex". EXCLUSIV

Cristina Ciobănașu își trăiește discret fericirea. De ce nu a vorbit până acum despre cererea în căsătorie: „Este dificil câteodată să-i respect intimitatea lui Alex”. EXCLUSIV
A fost cerută în căsătorie, dar ține momentul pentru ea. De ce a luat Cristina Ciobănașu această decizie.

Cristina Ciobănașu a intrat în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă, astfel că viața sa personală a fost mereu intens mediatizată. După despărțirea de Vlad Gherman, însă, vedeta a făcut o schimbare majoră. Recent, a fost cerută în căsătorie, dar a ales să păstreze momentul pentru ea. Ce spune, totuși, despre acest eveniment fericit și despre partenerul său de viață?

Cristina Ciobănașu își poarte cu mândrie inelul de logodnă

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format timp de 10 ani unul dintre cele mai iubite cupluri. Cunoscuți încă de pe vremea când filmau pentru Pariu cu Viața, există și astăzi persoane care idolatrizează acea perioadă, amintindu-și cu nostalgie de momentele lor împreună, deși relația lor s-a încheiat în 2021 și nu mai există nicio cale de împăcare pentru ei.

Între timp, Vlad Gherman și-a găsit fericirea alături de Oana Moșneagu, cu care s-a căsătorit, iar Cristina… ei bine, anul acesta a fost cerută în căsătorie. Bineînțeles că a acceptat și își poartă cu mândrie inelul, simbol al noii etape din viața ei. Cu toate acestea, vedeta a ales să păstreze pentru ea momentul emoționant în care a spus „da”, fără să-l împărtășească imediat fanilor, preferând să se bucure de fericirea sa în mod discret, intim și autentic.

„O să vă spun la un moment dat, probabil că o să fac pe Instagramul meu, așa că fiți cu ochi în patru. Povestea nu e atât de măreață pe cât poate se așteaptă toată lumea, dar pentru că a fost naturală și spontană, pentru mine și partenerul meu de viață, cântărește enorm pentru că s-a întâmplat într-un mod neașteptat”, a declarat Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech.

„Este dificil câteodată să-i respect intimitatea și viața personală lui Alex”

Cristina Ciobănașu și Alexandru sunt împreună de aproximativ patru ani, timp în care actrița a învățat să accepte faptul că partenerul său nu este persoană publică și preferă ca relația lor să rămână privată. Actrița recunoaște, însă, că nu i-a fost deloc ușor să se obișnuiască cu această discreție și cu modul diferit în care Alexandru își trăiește viața personală.

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre operațiile estetice și „viața perfectă” din online. Ce gânduri o macină: „Oare cât mai sunt de relevantă”. EXCLUSIV

„Pe de o parte am fost învățată altfel, pentru că eu și Vlad eram persoane publice în momentul în care eram împreună și tot ce se întâmpla în viața noastră era transmis și publicului. Și este dificil câteodată să-i respect intimitatea și viața personală lui Alex.

Dar, în același timp, îl înțeleg, mi se pare justificat să se întâmple așa și să știi că mi-am dat seama că parcă trăiesc mai intens momentele din viața personală atunci când nu sunt filtrate de ‘Oare ce o să zică lumea, dacă o să afle că X și Y’.

Mi se pare că se întâmplă lucrurile un pic mai autentic, dacă pot să zic așa, mai natural.  Și câteodată, îmi pare rău, pentru că sunt momente în viața noastră care se întâmplă foarte frumos și din iubire și mi-ar fi plăcut să fiu pe fază să imortalizez măcar pentru noi și pentru amintirea noastră și nu mai am reflexul ăsta să scot tot timpul telefonul și să filmez sau să pozez. Dar, cumva, rămân în sufletele noastre momentele”, a completat Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu, schimbări și pe plan profesional

Nu doar în plan personal a făcut Cristina Ciobănașu schimbări. Actrița trece printr-o etapă în care se redescoperă, explorând noi perspective și priorități în viața sa. Acesta este și unul dintre motivele pentru care fanii nu au mai văzut-o în telenovele, deși, în ultimii ani, a fost nelipsită de pe micile ecrane, cucerind publicul cu fiecare rol.

„Sunt într-o perioadă în care mă redescopăr și încerc să îmi dau seama în ce direcție o iau mai departe. În continuare, actoria este o pasiune care mă hrănește, la fel ca și muzica și cred că mai am multe de făcut, multe de învățat și multe de descoperit la mine.

Dar, cumva, în momentul ăsta sunt mai low, dacă pot să spun așa. Sunt într-o perioadă în care mă odihnesc, mă reîncarc, încerc să-mi dau seama că poate sunt și alte lucruri care-mi plac. Încerc să mă dezvolt pentru că în viața unui actor e nevoie de o muncă continuă, pentru că și regizorii și producători au nevoie de lucruri noi întotdeauna. Și atunci încerc și eu să vin cu lucruri noi, cunoscându-mă pe mine mai bine”, ne-a dezvăluit Cristina Ciobănașu,

