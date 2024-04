Ruxandra Ion îi predă ștafeta fiicei adoptive, Cristina Ciobănașu? Visul actriței ar putea deveni realitate: „Nu mai are răbdare” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Ciobănașu are o poveste de viață de-a dreptul impresionantă!Îndrăgita actriță provine dintr-o familie modestă, iar în 2008 echipa formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu au participat la ‘Dansez pentru tine’ pentru a o ajuta pe ea să studieze la o școală din București. Ei bine, a fost remarcată de producătoarea Ruxandra Ion, care i-a propus să rămână la București, unde a primit-o în familia ei. Cristina a intrat în familia producătoarei Ruxandra Ion, astfel plecat din satul natal pentru a se stabili la București, unde a fost implicată în diverse proiecte datorită ”mamei sale adoptive”.

Cristina Ciobănașu și producătoarea Ruxandra Ion au o relație specială. Actrița și mama sa adoptivă vorbesc absolut orice, astfel Cristina o cunoaște extraordinar de bine pe femeia care i-a dat șansa să își îndeplinească visurile.

Odată cu serialul Pariu cu Viața, atât Cristina Ciobănașu, cât și alți colegi, spre exemplu Dorian Popa, Alina Eremia sau Sore Mihalache au devenit cunoscuți în showbiz. Actrița ne-a dezvăluit dacă producătoarea Ruxandra Ion are în plan să se mai impilce într-un astfel de proiect:

Dar, eu sper că în sufletul ei de copil, pentru că ea are un suflet tânăr, sper să se renască dorința de a avea niște copii în jurul ei care să facă tâmpenii, așa cum am fost noi.”, ne-a declarat Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Ruxandra este în continuare activă, produce seriale în continuare. Nu stă locului, nu se poate opri. I-am zis că ea se va opri când va ajunge pe partea cealaltă și chiar și atunci ne va bântui! Despre un remake al serialului Pariu cu Viața s-a gândit de mai multe ori să facă ceva în genul acela cu alți actori și alte povești. Nu mai are răbdare…



Cel mai mare vis al Cristinei Ciobănașu este să devină producător, exact ca mama sa adoptivă. Există, oare, această posibilitate, ca Ruxandra Ion să îi predea ștafeta fiicei sale adoptive? Actrița ne-a vorbit desre acest subiect:

„Nu știu ce să zic…Mi-ar plăcea foarte mult, dar mi se pare că este atât de departe de îndeplinit visul acesta. M-am gândit într-o seară și am căutat pe net când a făcut Ruxandra primul proiect și avea cam 36 de ani, eu am 28 de ani, deci încă mai am timp.

Este ceva atât de măreț pentru mine, încât mi-aș dori atât de mult să pot…Dacă mă veți întreba la un moment dat și dacă se va împlini acest vis până atunci, o să ne aducem aminte de acest interviu. Sper să ajungem în ziua aia, să ne aducem aminte!”, ne-a mai spus Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.