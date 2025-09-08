Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
08 sept. 2025 | 13:06
de Andreea Vasile

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre operațiile estetice și „viața perfectă” din online. Ce gânduri o macină: „Oare cât mai sunt de relevantă”. EXCLUSIV

Monden
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre operațiile estetice și „viața perfectă” din online. Ce gânduri o macină: „Oare cât mai sunt de relevantă”. EXCLUSIV
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre operațiile estetice. Sursa foto: montaj Playtech/ Instagram

Cristina Ciobănașu a primit o șansă la doar 12 ani și a știut să profite din plin. Azi, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a făcut senzație în numeroase seriale. Recent, a lăsat deoparte rolurile din TV pentru alte proiecte. Am întâlnit-o la petrecerea VIVA! Influencers Party 2025, unde ne-a dezvăluit detalii din culisele celebrității.

Cristina Ciobănașu, dincolo de lumina reflectoarelor

Cristina Ciobănașu nu a plecat dintr-un mediu plin de privilegii, dar a demonstrat că dacă ai ambiție și te dedici scopului tău, ajungi pe cele mai înalte culmi. În 2012, povestea sa a impresionat o țară întreagă la Dansez pentru tine, iar Ruxandra Ion, „mama telenovelelor” românești i-a întins o mână.

Fără acte, dar cu multă încredere, aceasta a devenit „a doua mamă” a Cristinei, iar de atunci totul a curs natural: rolurile în seriale au urmat unul după altul, iar prezența ei pe micile ecrane a devenit aproape constantă. Iar recent, a fost premiată în cadrul VIVA! Influencers Party 2025, pentru toată activitatea sa.

Am întâlnit-o cu puțin timp înainte să urce pe scenă. Costumul alb îi evidenția trăsăturile și o diferenția din mulțime, iar părul roșu ca focul îi întărea aura de energie și autenticitate.

„M-am gândit foarte mult la dress code pentru că deja, ușor-ușor, hainele mele de vară încep să plece din șifonier și să le înlocuiască alea mai tomnatice, din culori mai închise. Am zis să fie ceva strălucitor, dar nu am nimic strălucitor și am apelat la costumul meu de toate zilele, alb, cu sacoul scurt, că mă avantajează și iată-mă aici. Și mi-am pus cerceii sclipicioși pe care mi-am luat din vacanța trecută”, a spus Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech.

Cristina Ciobănașu: „Încerc să autentică”

Cristina ne-a mărturisit că, înainte de toate, naturalețea este ceea ce o face să strălucească. Totuși, într-o lume în care Instagram și rețelele sociale transformă fiecare clipă într-un spectacol perfect, chiar și ea recunoaște că îi este greu să-și păstreze autenticitatea.

„Încerc să fiu cât de mult pot autentică și să spun ceea ce gândesc fără prea multe filtre. Încerc să învăț de la oamenii din jurul meu. În momentele astea în care vorbim, trec așa printr-o perioadă în care mă întreb în sinea mea oare cât mai sunt relevantă, oare ce mai văd oamenii la mine, oare mai ofer pe măsura a ceea ce primesc.

Fiecare artist are perioade în care trebuie să se caute și să se redescopere și cred că prin perioada asta trec și eu acum”, a recunoscut Cristina Ciobănașu.

Cât din ceea ce vedem pe internet reflectă realitatea

Cristina Ciobănașu a subliniat că internetul poate fi extrem de înșelător și că e ușor să cazi în capcana de a afișa doar momente perfecte. Tocmai de aceea, spune ea, încearcă să arate și fragmentele mai puțin luminoase ale vieții, pentru ca oamenii să înțeleagă că perfecțiunea de pe ecrane nu reflectă întotdeauna realitatea.

„Cred că e foarte greu să relatezi realitatea așa cum e ea, fie ca persoană publică, fie nu, pentru că tindem cu toții către perfecțiune. Și în momentul în care vezi în online că viața tuturor este perfectă, începi să te compari și poate că ai momente în care viața ta personală nu e roz. Dar pentru că o vezi pe a altora, ai senzația că ești tu defect sau că ai tu o problemă sau că doar ție nu-ți merg lucrurile cum ar trebui. De ce la alții se poate și la tine nu?

Și atunci, încerc și în momentele în care poate nu-mi merge atât de bine, poate că nu sunt într-o stare emoțională minunată, să mai transmit.

Nu vreau să fac un mare caz din momentele astea, pentru că toată lumea se inflamează și devine extra curioasă: ‘Dar oare prin ce dramă trece Cristina Ciobănașu’.

Dar încerc, măcar subtil, să transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă, că muncesc pentru ceea ce am și că am muncit întotdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor, mai ales ale mele, dar și ale celor care m-au crescut și care au investit în mine. Vreau ca, pur și simplu, să încerc să fiu umană în toată lumea asta în care e foarte greu să te pierzi”, a spus actrița.

Ce părere are Cristina Ciobănașu despre intervențiile estetice

De asemenea, în același context, Cristina Ciobănașu a vorbit și despre intervențiile estetice, recunoscând că s-a gândit la mici îmbunătățiri. Totuși, a ales să mai amâne acest pas, conștientă că orice decizie trebuie cântărită cu răbdare și responsabilitate.

„M-am gândit, ca orice femeie, și probabil că la un moment dat o să apelez dacă o să simt nevoia. E greu pentru că atunci când apelezi la artificii, riști să pierzi ceea ce ți-a oferit Dumnezeu și mi-e foarte frică să nu pic în capcana asta de a face un mic retuș și după care să-mi dau seama că mi-aș mai dori unul. Mi-e foarte frică de chestia asta.

Pentru că vrem, nu vrem, înaintăm în vârstă și mai apare un rid în plus. Dar încerc, cât mă mai ține sănătatea și zic eu că mă ține, că încă sunt în putere, să reglez toate lucrurile astea care țin de frumusețea exterioară din alimentație și din sport, de care m-am reapucat că mă lenevisem”, ne-a declarat Cristina Ciobănașu.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Așternuturi ca la hotel: ce trebuie să pui în mașina de spălat pentru un plus de prospețime
Așternuturi ca la hotel: ce trebuie să pui în mașina de spălat pentru un plus de prospețime
Diverse
acum 2 ore
Zodia cea mai afectată de eclipsa totală de lună din luna septembrie. Efectele karmice se vor simți ani la rând pentru acești nativi
Zodia cea mai afectată de eclipsa totală de lună din luna septembrie. Efectele karmice se vor simți ani la rând pentru acești nativi
Horoscop
acum 2 ore
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Diverse
acum 17 ore
Horoscop luni, 8 septembrie 2025. Cele 4 zodii influențate de Luna Sângerie – vor trece printr-o adevărata furtună
Horoscop luni, 8 septembrie 2025. Cele 4 zodii influențate de Luna Sângerie – vor trece printr-o adevărata furtună
Horoscop
acum 18 ore
Parteneri
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
Mediaflux
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi24
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
Unica.ro