Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre operațiile estetice și „viața perfectă” din online. Ce gânduri o macină: „Oare cât mai sunt de relevantă”. EXCLUSIV

Cristina Ciobănașu a primit o șansă la doar 12 ani și a știut să profite din plin. Azi, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a făcut senzație în numeroase seriale. Recent, a lăsat deoparte rolurile din TV pentru alte proiecte. Am întâlnit-o la petrecerea VIVA! Influencers Party 2025, unde ne-a dezvăluit detalii din culisele celebrității.

Cristina Ciobănașu, dincolo de lumina reflectoarelor

Cristina Ciobănașu nu a plecat dintr-un mediu plin de privilegii, dar a demonstrat că dacă ai ambiție și te dedici scopului tău, ajungi pe cele mai înalte culmi. În 2012, povestea sa a impresionat o țară întreagă la Dansez pentru tine, iar Ruxandra Ion, „mama telenovelelor” românești i-a întins o mână.

Fără acte, dar cu multă încredere, aceasta a devenit „a doua mamă” a Cristinei, iar de atunci totul a curs natural: rolurile în seriale au urmat unul după altul, iar prezența ei pe micile ecrane a devenit aproape constantă. Iar recent, a fost premiată în cadrul VIVA! Influencers Party 2025, pentru toată activitatea sa.

Am întâlnit-o cu puțin timp înainte să urce pe scenă. Costumul alb îi evidenția trăsăturile și o diferenția din mulțime, iar părul roșu ca focul îi întărea aura de energie și autenticitate.

„M-am gândit foarte mult la dress code pentru că deja, ușor-ușor, hainele mele de vară încep să plece din șifonier și să le înlocuiască alea mai tomnatice, din culori mai închise. Am zis să fie ceva strălucitor, dar nu am nimic strălucitor și am apelat la costumul meu de toate zilele, alb, cu sacoul scurt, că mă avantajează și iată-mă aici. Și mi-am pus cerceii sclipicioși pe care mi-am luat din vacanța trecută”, a spus Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech.

Cristina Ciobănașu: „Încerc să autentică”

Cristina ne-a mărturisit că, înainte de toate, naturalețea este ceea ce o face să strălucească. Totuși, într-o lume în care Instagram și rețelele sociale transformă fiecare clipă într-un spectacol perfect, chiar și ea recunoaște că îi este greu să-și păstreze autenticitatea.

„Încerc să fiu cât de mult pot autentică și să spun ceea ce gândesc fără prea multe filtre. Încerc să învăț de la oamenii din jurul meu. În momentele astea în care vorbim, trec așa printr-o perioadă în care mă întreb în sinea mea oare cât mai sunt relevantă, oare ce mai văd oamenii la mine, oare mai ofer pe măsura a ceea ce primesc. Fiecare artist are perioade în care trebuie să se caute și să se redescopere și cred că prin perioada asta trec și eu acum”, a recunoscut Cristina Ciobănașu.

Cât din ceea ce vedem pe internet reflectă realitatea

Cristina Ciobănașu a subliniat că internetul poate fi extrem de înșelător și că e ușor să cazi în capcana de a afișa doar momente perfecte. Tocmai de aceea, spune ea, încearcă să arate și fragmentele mai puțin luminoase ale vieții, pentru ca oamenii să înțeleagă că perfecțiunea de pe ecrane nu reflectă întotdeauna realitatea.

„Cred că e foarte greu să relatezi realitatea așa cum e ea, fie ca persoană publică, fie nu, pentru că tindem cu toții către perfecțiune. Și în momentul în care vezi în online că viața tuturor este perfectă, începi să te compari și poate că ai momente în care viața ta personală nu e roz. Dar pentru că o vezi pe a altora, ai senzația că ești tu defect sau că ai tu o problemă sau că doar ție nu-ți merg lucrurile cum ar trebui. De ce la alții se poate și la tine nu? Și atunci, încerc și în momentele în care poate nu-mi merge atât de bine, poate că nu sunt într-o stare emoțională minunată, să mai transmit. Nu vreau să fac un mare caz din momentele astea, pentru că toată lumea se inflamează și devine extra curioasă: ‘Dar oare prin ce dramă trece Cristina Ciobănașu’. Dar încerc, măcar subtil, să transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă, că muncesc pentru ceea ce am și că am muncit întotdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor, mai ales ale mele, dar și ale celor care m-au crescut și care au investit în mine. Vreau ca, pur și simplu, să încerc să fiu umană în toată lumea asta în care e foarte greu să te pierzi”, a spus actrița.

Ce părere are Cristina Ciobănașu despre intervențiile estetice

De asemenea, în același context, Cristina Ciobănașu a vorbit și despre intervențiile estetice, recunoscând că s-a gândit la mici îmbunătățiri. Totuși, a ales să mai amâne acest pas, conștientă că orice decizie trebuie cântărită cu răbdare și responsabilitate.