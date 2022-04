O nouă problemă pentru Cristina Ciobănașu. Ce se întâmplă cu actrița din Adela

Cristina Ciobănașu a trecut prin momente dificile, în ultima perioadă. Cu lacrimi în ochi, fosta iubită a lui Vlad Gherman le-a mărturisit prietenilor săi virtuali din mediul online drama prin care a trăit, în ultimele zile. Ce a pățit celebra actriță din serialul Adela.

Recent, Cristina Ciobănașu a traversat o perioadă delicată și extrem de dificilă. Faimoasa actriță din serialul Adela de la Antena 1 a suferit cumplit după moartea cățelușei sale Tonca, pe care o considera un membru al familiei.

Fosta iubită a lui Vlad Gherman le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale faptul că patrupedul ei mult iubit, un simpatic Golden Retriever, a încetat din viață.

Cristina Ciobănașu nu și-a putut stăpâni lacrimile, în timp ce vorbea despre animăluțul alături de care a copilărit. Câinele actriței de 14 ani avea diferite probleme de sănătate.

„De curând am pierdut Golden Retriever-ul alături de care am copilărit, Tonca. Avea 14 ani și ceva și, din păcate, era foarte bolnăvioară, nu a mai rezistat. Ar mai fi o veste tristă, dar nu sunt capabilă acum s-o împărtășesc”, a mărturisit Cristina Ciobănașu, emoționată până la lacrimi.