Cristina Bălan are noi probleme cu copiii săi. Vedeta nu știe ce să mai facă (exclusiv)

Cristina Bălan are noi probleme cu copiii săi, diagnosticați cu sindromul Down încă de naștere. Vedeta nu știe ce să mai facă, potrivit spuselor soțului acesteia, Gabriel. Parcă problemele se țin lanț de familia lor.

Cristina Bălan are o voce extrem de frumoasă, este o artistă talentată, calități care i-au adus premiul cel mare de la “Vocea României”, din 2015. Însă, pe plan personal, vedeta duce o luptă continuă cu gemenii săi, diagnosticați cu sindromul Down încă de naștere. De când au venit pe lume, Matei și Toma au petrecut mult timp prin spitale, alături fiindu-le cei doi părinți, Cristina și Gabriel.

Gabriel și Cristina Bălan s-au văzut, plăcut și căsătorit în anul 2012. Un an mai târziu, au devenit părinții a doi gemeni diagnosticați la naștere cu sindromul Down. De atunci, viața lor s-a schimbat radical, stau mai mult prin spitale, iar timpul liber a devenit pentru artiști un lux.

Contactat de reporterii Impact.ro, soțul artistei a dezvăluit prin ce chin trec în ultimul timp. Acesta a precizat că amândoi fac sacrificii pentru ca gemenii să meargă la terapie patru zile pe săptămână.

„Merg cu cei mici la terapii, merg și la kineto, la o clinică din București, nu apuc nici să vorbesc la un telefon. Programul pentru terapie este de luni până joi, ceea ce înseamnă că în zilele respective noi suntem cam blocați, nu putem face mare lucru pe lângă. Însă, în acel scurt timp cât a rămas, foarte, foarte restrâns, încercăm să mai facem câte una, câte alta. De exemplu, în ultima lună am fost mai mult singur cu ei la terapii ca să poată rămâne Cristina singură, să mai facă și ea câte ceva prin casă, lucruri pe care nu le-am putea bifa neam când sunt și ei acasă. Plus că unul dintre pici are de două zile febră, de când ne-am întors de la terapii, a și vomitat. În continuare are temperatură”, a mărturisit Gabriel, soțul câștigătoarei de la “Vocea României” de acum șase ani, pentru Impact.ro.