Cristiano Ronaldo n-a fost pedepsit de club, dar a primit o veste care nu are cum să-l bucure.

Cristiano Ronaldo, pus pe liber de o organizație umanitară. Starul de 37 de ani de la Manchester United a avut o izbucnire nervoasă la finalul meciului pierdut pe terenul celor de la Everton, scor 0-1. CR 7, vizibil accidentat, a lovit violent mâna unui tânăr suporter ce ținea în mână un telefon. Aparatul a căzut și s-a spart, iar ulterior s-a aflat că băiatul de 14 ani suferă de autism și dispraxie.

La câteva ore după meciul de pe Goodison Park, Ronaldo a dat publicităţii un mesaj, în care a cerut iertare pentru gestul său şi l-a invitat pe suporterul păgubit la un meci de acasă la Manchester United.

„Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a afirmat Ronaldo.

Care este motivul deciziei

Scuzele lui Ronaldo au fost insuficiente pentru mama lui Jacob Harding, așa cum îl cheamă pe băiatul de 14 ani, victima nervozității fotbalistului. Aceasta n-a ezitat să-l numească „infractor” pe starul portughez, iar poliția londoneză a demarat o anchetă.

Într-un interviu acordat The Telegraph, mama lui Jacob, Sarah Kelly, spune că fiul ei nu a putut dormi în seara de după incident. Femeia a adăugat că telefonul lui Jacob a fost rupt şi că suferă dureri la mână. În plus, copilul are vânătăi după lovitură.

„Ce nepoliticos. Le spui tuturor că ţi-ai cerut scuze. Bine, ai publicat-o pe reţelele de socializare, dar ar trebui să-ţi ceri scuze fiului meu. Nici măcar nu se uita la Ronaldo. Se uita la piciorul său şi nu şi-a dat seama de situaţie până când telefonul a ajuns pe jos. Poţi vedea şocul de pe faţa lui Jacob. Se uită la mine de genul „Doamne, tocmai s-a întâmplat”. Ronaldo este tată şi sunt sigur că dacă ar fi o persoană normală, care şi-a luat fiul la un meci într-o sâmbătă după-amiază şi s-ar întâmpla asta, ar fi şi el destul de supărat şi şocat. Cu autismul lui (n.r. – al fiului, Jacob Harding), îi este oarecum greu să proceseze lucrurile”, a spus Sarah Kelly, conform sursei citate.

CR7 l-a invitat pe băiat la un meci pe Old Trafford

După gestul făcut de Ronaldo, băiatul în cauză nici nu mai vrea să audă de fotbalistul lusitan, în ciuda invitației acestuia la un meci pe Old Trafford.

„L-am întrebat: „Vrei să mergi? Ronaldo a spus că putem merge la United”. El a spus: „Nu, mamă! Nu aş vrea să-l mai văd vreodată”. Este supărător, pentru că Ronaldo a fost unul dintre motivele pentru care a vrut să meargă la meciul cu United”, a mai adăugat mama lui Jacob Harding.

Ronaldo n-a primit nicio sancțiune din partea clubului său, în schimb a aflat o veste care îi lovește puternic imaginea. Mai ales că este tatăl a patru copii, iar luna aceasta, iubita sa, Georgina Rodriguez, va naște gemeni. Conform The Sun, fundația „Salvați copiii” a anunțat că renunță la colaborarea cu Ronaldo, după gestul acestuia față de tânărul cu autism. CR7 era ambasador al organizației încă din 2013, el implicându-se în multe acțiuni ale acesteia.