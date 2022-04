Cristiano Ronaldo este anchetat de poliție. Ce i-a făcut unui copil autist prezent la meciul Manchester United-Everton VIDEO

Fanii lui Cristiano Ronaldo sunt șocați! Acesta este anchetat de poliție din cauza unui gest. Manchester United a pierdut sâmbătă pe terenul lui Everton, iar furia simțită după eșec și-a revărsat-o pe un copil cu autism. Starul portughez și-a lăsat suporterii fără cuvinte din cauza modului în care a acționat. Ce s-a petrecut? „Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm’‘, a spus fotbalistul după eveniment.

Manchester United a pierdut sâmbătă, iar Cristiano Ronaldo nu a mai putut să-și țină în frâu nervii. Starul portughez și-a vărsat frustrarea pe unul dintre fani.

Mai exact, fotbalistul a lovit violent mâna unui suporter al gazdelor în timp ce se deplasa către vestiare cu greutate din cauza unei accidentări suferite la piciorul drept.

Băiatul și-a scăpat telefonul, care s-a zdrobit de pământ. Presa engleză arată că victima din incident este un copil cu autism.

Bărbatul a postat un mesaj în care își cerea scuze tuturor pentru cele văzute și pentru felul necorespunzător în care a acționat.

Ronaldo a dat publicității câteva rânduri în care și-a cerut iertare, ulterior invitând suporterul păgubit la un meci de acasă la echipei Manchester United.

Sportivul celebru a susținut că nu este niciodată ușor să faci față emoțiilor care te cuprind în special în momentele dificile. De asemenea, cel din urmă a subliniat că indiferent de trăiri și de situațiile de criză trebuie să ,,fim mereu respectuoși, răbdători și să dăm un exemplu tuturor tinerilor.”

He decided to drop and break a kid’s phone just because he was mad?

So disrespectful. Inviting him to a game doesn’t change anything. pic.twitter.com/aD3VGsX4Zs

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) April 9, 2022