Cristiano Ronaldo, gest incredibil. Portughezul a plecat la vestiare înainte să se termine meciul Manchester United – Tottenham. „O să mă ocup de asta” – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo este un car de nervi și se teme că deciziile antrenorului Erik Ten Hag îi vor pune în pericol prestațiile de la Campionatul Mondial care începe fix peste o lună. Starul portughez a privit de pe bancă meciul Manchester United – Tottenham și a plecat la cabine în minutul 90. Gary Lineker și Micah Richards au criticat gestul atacantului care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur.

Cristiano Ronaldo s-a enervat foarte tare la meciul Manchester United – Tottenham. După patru meciuri în care a fost titular, în campionat și în cupele europene, portughezul s-a trezit din nou pe bancă. A rezistat acolo până în minutul 90 și a plecat la cabine, deși meciul nu se terminase.

@Cristiano we sang your songs everytime you warmed up. And this is how you repay us. Just fuck off mate https://t.co/mKgcatbSCR

— James (@james_procter) October 20, 2022