Cristiano Ronaldo, ratare uluitoare. Roy Keane și Paul Scholes sunt de partea portughezului și spun că Manchester United nu-l respectă

Cristiano Ronaldo trece printr-o perioadă îngrozitoare la Manchester United. În campionat este folosit foarte puțin, iar antrenorul Erik ten Hag îi oferă mai multe șanse în cupele europene, într-o competiție de „mâna a doua”. Decizia olandezului este criticată de fostele glorii ale echipei: Roy Keane și Paul Scholes.

Cristiano Ronaldo a fost titular în duelul cu Omonia Nicosia din grupele Europa League. „Diavolii” s-au impus cu emoții cu 3-2, după ce au fost conduși cu 1-0. Starul portughez nu a părut deloc în apele lui, în condițiile în care joacă foarte puțin. A oferit o pasă de gol, dar a și ratat incredibil, singur din careu, când a trimis mingea în bară. „Cum le explic nepoților că Ronaldo, cel mai bun din istorie, a ratat asta cu Omonia Nicosia?”, a scris pe Twitter un fan.

How do I explain to My Grandchildren That Cristiano Ronaldo the G.O.A.T missed this against Omonia Nicosia 🤯😭😭#OMOMUN pic.twitter.com/yU8tr7Jqik

— Murifee | Darsil254 (@BigmanDarsil) October 6, 2022