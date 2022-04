Cristiano Ronaldo, fără griji chiar și când e criticat. Starul portughez a avut o izbucnire nervoasă la finalul partidei Everton – Manchester United, pierdută de „diavolii roșii” cu 0-1. CR7 a lovit mâna unui copil de 14, în drum spre vestiare. Băiatul, suferind de autism, a scăpat telefonul care s-a spart. Gestul lui Cristiano Ronaldo a fost aspru amendat în presa din Marea Britanie, dar n-a părut prea afectat de situație, dovadă și cum s-a fotografiat după incident.

Cristiano Ronaldo, fără griji chiar și când e criticat. Starul de 37 de ani de la Manchester United a avut o izbucnire nervoasă la finalul meciului pierdut pe terenul celor de la Everton, scor 0-1. CR 7, vizibil accidentat, a lovit violent mâna unui tânăr suporter ce ținea în mână un telefon. Aparatul a căzut și s-a spart, iar ulterior s-a aflat că băiatul de 14 ani suferă de autism și dispraxie.

La câteva ore după meciul de pe Goodison Park, Ronaldo a dat publicităţii un mesaj, în care a cerut iertare pentru gestul său şi l-a invitat pe suporterul păgubit la un meci de acasă la Manchester United.

„Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a afirmat Ronaldo.

Cum s-a fotografiat starul portughez după ce a spart telefonul unui copil

Cristiano Ronaldo a fost aspru criticat în presa britanică pentru gestul făcut. Mama lui Jacom Harding, băiatul lovit de fotbalist, n-a ezitat să-l numească „infractor”. Ea a dezvăluit pentru The Telegraph că fiul său era la primul meci la care asista pe Goodison Park și venise mai ales pentru Ronaldo.

Femeia a dezvăluit că fiul său nu vrea să mai audă de jucătorul portughez și nu se pune problema de a accepta oferta acestuia de a viziona un meci chiar pe Old Trafford. În plus, conform The Sun, fundația „Salvați copiii” a anunțat că renunță la colaborarea cu Ronaldo, după gestul acestuia față de tânărul cu autism. CR7 era ambasador al organizației încă din 2013, el implicându-se în multe acțiuni ale acesteia.

Impresionează prin forma fizică

Pe de altă parte, Ronaldo și-a văzut liniștit de ritualul său obișnuit de după fiecare partidă. Un adevărat expert în pregătire și recuperare fizică, portughezul s-a fotografiat în sauna locuinței sale cu un zâmbet larg pe chip și a postat imaginea pe Instagram.

Ronaldo impresionează prin forma fizică pe care încă o arată. Se știe că el este aproape obsedat de acest aspect, având parametrii fizici ai unui jucător cu 10-15 ani mai tânăr. Dar Ronaldo acordă o importanță deosebită și metodelor de recuperare. Acesta este, se pare, și secretul recuperării sale rapide după diferite accidentări. El şi-a achiziţionat un aparat de terapie cu oxigen hiperbaric (HBOT). Acesta a costat în jur de 18.000 de euro.

Ronaldo a mai avut un astfel de aparat, în trecut, înainte de a reveni, la United. Şi l-a folosit de câte ori a avut dureri şi accidentări minore. De care a scăpat apelând la terapia cu oxigen hiperbaric. Această metodă creşte nivelul de hemoglobină în sânge şi accelerează tratarea leziunilor musculare.