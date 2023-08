Cristiano Ronaldo, depășit din nou de Leo Messi într-un top. Cinci fotbaliști care au ajuns în Cartea Recordurilor

Nu există rivalitate mai mare în istoria fotbalului decât cea dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo, amândoi aflați acum la aspus de carieră. Unul joacă în Arabia Saudită, în timp ce celălat în SUA. Dar chiar și așa, disputa dintre ei continuă de la distanță și Leo Messi l-a depășit pe Cristiano Ronaldo într-un nou top. Anunțul făcut de Guiness World.

Leo Messi (35 ani) și Cristiano Ronaldo (37 ani) au dominat fotbalul mai mult de un deceniu, atât pe teren, cât și în afara lui. Ei au luptat pentru titluri și premii, iar rivalitatea dintre cei doi este de notorietate. Împreună au câștigat 12 Baloane de Aur, șapte fiind în palmaresul argentinianului și cinci pentru portughez.

Cele două staruri ale fotbalului, Leo Messi și Cristiano Ronaldo s-au duelat în 37 de meciuri. 18 în campionatul Spaniei, unde ”Puricele” a jucat pentru Barcelona și CR7 pentru Real Madrid, cinci în Cupa Spaniei, cinci în Supercupă, șase în Liga Campionilor și trei amicale internaționale. Deși nu au fost niciodată prieteni, ei s-au respectat mereu.

Aflați la apus de carieră, cei doi au ales să joace în campionate mai puțin solicitante. Cristiano Ronaldo a făcut pasul în Arabia Saudită, la Al-Nassr, iar Leo Messi a semnat în MLS, cu Inter Miami. Dar chiar și așa, cei doi se duelează de la distanță, iar argentinianul l-a depășit din nou pe vechiul său rival într-un alt top.

Leo Messi a devenit fotbalistul aflat în activitate cu cele mai multe recorduri în Guinness World Records. El are 41, în timp ce Cristiano Ronaldo a ajuns de 40 de ori în Cartea Recordurilor, inclusiv pentru sportivul cu cele mai mari venituri de pe planetă.

Seria de recorduri ale căpitanului Argentinei include cele mai multe premii de ”Jucător al meciului la Cupa Mondială” (11), după ce a obținut cinci numai la turneul final din Qatar. De asemenea, starul lui Inter Miami este cel mai tânăr jucător care a marcat 50 de goluri în Liga Campionilor, ajungând la acest număr la doar 24 de ani. Messi deține și recordul de apariții pe coperțile jocurilor video, de zece ori.

Pe lângă Leo Messi și Cristiano Ronaldo, topul jucătorilor cu cele mai multe recorduri în Guinness World Records este completat de Robert Lewandowski (9), Kylian Mbappe, (5) pentru cel mai tânăr jucător care a marcat 100 de goluri în campionatul Franței și Neymar (4).

