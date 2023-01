Cristiano Ronaldo, momente jenante la conferința de presă în care a fost prezentat. A uitat din ce țară este clubul care îl plătește cu 200 de milioane de euro pe an – VIDEO

Cristiano Ronaldo a semnat un contract faraonic: 500 de milioane de euro pentru doi ani și jumătate la Al Nassr. Starul portughez a fost prezentat într-o conferință de presă, dar a făcut o gafă foarte mare. A spus că nu consideră că un transfer în Africa de Sud înseamnă „finalul carierei”. Echipa la care a ajuns este lider în prima ligă din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo este jucătorul formației Al Nassr, liderul din campionatul Arabiei Saudite. A semnat un contract pe doi ani și jumătate și va fi sportivul cel mai bine plătit din lume. În ceea ce privește salariul sunt unele controverse. Potrivit unor surse va câștiga 75 de milioane de euro pe an, în timp ce alți jurnaliști susțin că este vorba de 100 de milioane de euro. Într-un singur punct a existat consens. Suma anuală va fi de 200 de milioane de euro, cu tot cu contractele de publicitate. ;i vorbim aici doar de înțelegeri sigure, deja parafate. Asta înseamnă aproape jumătate de miliard de euro pentru acest contract de jucător în Arabia Saudită.

Înțelegerea va continua din anul 2025 pe alte coordonate, pentru că portughezul va fi vreme de cinci ani ambasadorul Arabiei Saudite în încercarea de a obține organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din anul 2030.

Cristiano Ronaldo a fost primit cu mult fast în Arabia Saudită, iar fanii au organizat un mic show la prezentare. Conferința de presă nu a fost însă grozavă. Portughezul a uitat expresia în arabă pe care ar fi trebuit să o spună, dar a încurcat și numele țării în care va juca.

Şi ca să fiu sincer, nu mă interesează ceea ce spun oamenii. Eu am luat deciziile şi am această responsabilitate”, a spus Cristiano Ronaldo în debutul conferinței de prezentare de la Al Nassr.

„Nu este uşor să câştigi meciuri, pentru că toate echipele sunt pregătite, fotbalul este diferit. Evoluţia fotbalului este diferită. Pentru mine nu reprezintă finalul carierei faptul că am venit în Africa de Sud, voiam o schimbare.

Não foi para isso que te pagaram, Cristiano! 😳

Depois de assinar um contrato de US $ 150 milhões com o clube saudita Al-Nassr, Cristiano Ronaldo erroneamente diz que sua carreira não terminará na „África do Sul”. pic.twitter.com/XbxnxtAWBV

— CidaQuirós (@CidaQueiroz07) January 3, 2023