Cristiano Ronaldo, cadou de lux pentru Georgina după ce a semnat cu Al-Nassr. Logodnica fotbalistului, criticată pentru ținuta din Arabia Saudită – FOTO

Cristiano Ronaldo a semnat un contract uriaș cu Al-Nassr, dar presa speculează că în viața personală lucrurile nu-i merg foarte bine și că relația cu Georgina Rodriguez este foarte aproape de final. Cei doi au fost însă împreună la momentele festive din Arabia Saudită, iar jurnaliștii de la The Sun au remarcat faptul că frumoasa brunetă a avut pe deget un inel cu diamante. Cel mai probabil un cadou de la logondnicul său.

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine plătit sportiv din lume, după ce a semnat Al-Nassr un contract pe doi ani și jumătate care îi va aduce în conturi aproape jumătate de miliard de euro. Presa vehiculează însă ideea că ar avea probleme în relația cu Georgina Rodriguez și jurnaliștii de la Mundo Deportivo susțin că și-au amânat planurile de nuntă. Există chiar vești că despărțirea este iminentă.

Încercând parcă să infirme aceste vești, cei doi au apărut împreună la prezentarea de la stadionul lui Al-Nassr. Jurnaliștii de la The Sun au remarcat pe degetul Georginei un uriaș inel cu diamante și au aflat că este un cadou de la Ronaldo, așa că nici vorbă de o relație tensionată ( FOTO AICI).

Georgina Rodriguez a fost de multe ori criticată pentru faptul că face mare caz de condițiile de lux de care beneficiază. Înainte ca Ronaldo să semneze contractul, a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii din avionul familiei. Georgina era îmbrăcată cu haine mulate, iar din imagini pot fi admirate bijteriile, ceasul și geanta foarte scumpe.

Lucrurile s-au schimbat foarte mult la evenimentul în care logodnicul ei a fost prezentat. Arabia Saudită este cunoscută drept o țară unde sunt reguli stricte când vorbim de îmbrăcămintea femeilor, așa că a apelat la o ținută compusă din blugi albaștri și o helancă și o mantie închise la culoare. „Ești o ipocrită, cum să te îmbraci așa?”, i-au transmis câțiva dintre fanii care o urmăresc pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo i-a acordat atenție, elegant, și a îmbrățișat-o în momentul în care a fost prezentat.

„Mă simt bine, sunt mândru că am luat această decizie. În Europa, mi-am încheiat misiunea, am câștigat tot, am jucat la cele mai importante cluburi. Acum e o nouă provocare, sunt bucuros că Al-Nassr mi-a oferit această oportunitate, să dezvolt nu doar fotbalul, dar și noua generație de aici. E o provocare, dar, în același timp, sunt mândru și entuziasmat. Îmi doresc să schimb mentalitatea noii generații”, a declarat portughezul la conferința de presă.