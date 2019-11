Cristian Țânțăreanu, la 75 de ani, declarații uluitoare: ”Mă pregătesc de ultimul drum!” Cum arată acum

Cristian Tânțăreanu are 75 de ani, a avut mereu o viață extrem de plină de evenimente pe care și le amintește cu drag. Acesta a afirmat că se concentrează foarte mult pe afacerile sale, dar a și făcut câteva declarații uluitoare. De ce se pregătește de ultimul drum?

Critian Țânțăreanu a avut o viață extravagantă, plină de de toate. Cu bune și cu rele, afaceristul a ajuns la frumoasa vârtă de 75 de ani. Deși unii se pregătesc să guste de reușitele pentru care au luptat până atunci, Țânțăreanu se pregătește de moarte.

„Doctorul a spus că, dacă o să am grijă şi n-o să fac abuzuri, s-ar putea să prind Crăciunul. Sunt bine cu sănătatea, am slăbit 15 kilograme, dar am pus nouă înapoi. Mă pregătesc de ultimul drum de acasă, la Bellu“

Cristian Țânțăreanu (Sursa: Antena Stars)