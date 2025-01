Cristi Tănase s-a angajat. Ce a ajuns să facă acum fostul fotbalist: „Fără bani nu poți să faci nimic”

După o carieră de succes în fotbal, Cristi Tănase, cunoscut și sub numele de ”Dodel”, a trecut prin momente dificile, inclusiv divorțul și o perioadă de incertitudine financiară. Cu toate acestea, fostul fotbalist și-a regăsit drumul și a ales să își construiască o nouă carieră. În prezent, Cristi Tănase activează în calitate de antrenor secund, dar are și planuri mari pentru viitor.

Cristi Tănase a avut parte de mai multe momente grele în ultimul an. În februarie 2024, au apărut imagini pe internet în care Dodel era surprins căzut în fața ușii, cu dinții sparți, ceea ce a stârnit multe speculații despre starea sa fizică și financiară.

Ulterior, a devenit public faptul că, împreună cu soția sa, Maria Adina, a decis să divorțeze, iar aceștia nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind pensia alimentară.

Mama lui Cristi Tănase a intervenit și a declarat că atât fiul său, cât și fosta soție și fiica lor, se aflau în grija ei din punct de vedere financiar, contribuind cu sume importante pentru îngrijirea familiei.

După ce și-a încheiat cariera în fotbal în vara anului 2022, Cristi Tănase și-a găsit un nou drum în sport, devenind antrenor secund la Clubul Sportiv LPS HD Clinceni.

Într-un interviu acordat pentru Fanatik, fostul sportiv a explicat că își dorește să progreseze în această direcție și să devină antrenor principal într-un viitor apropiat.

Deși nu a fost o alegere ușoară, Dodel a precizat că este în continuare pasionat de fotbal și vrea să ajute tinerii jucători să își construiască cariere de succes.

”Da, am cam o săptămână. O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă conving. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor.

Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A”, a spus Cristi Tănase despre noile sale planuri.