Soţia lui Cristi Tănase, decizie radicală? Adina Maria s-ar fi săturat de fostul star de la FSCB. Foto

Cristi Tănase trece prin clipe extrem de dificile, după ce a fost surprins într-o ipostază rușinoasă. Toată lumea a rămas surprinsă de imaginile cu acesta în stare de ebrietate, dar cea mai afectată ar fi soția acestuia. Adina Maria s-ar fi săturat de fostul star de la FSCB și ar fi luat o decizie radicală.

Cum se apără Cristi Tănase

Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film, fostul jucător al celebrei grupări roș-albastre este surprins pe coridorul unui bloc, în fața ușii, prezentând un aspect neobișnuit – un dinte lipsea, iar câteva picături de sânge se evidențiau lângă el.

Aceste imagini au stârnit curiozitatea și au dat star la speculațiile publicului, însă explicația oferită de protagonistul acestei scene, Tănase, a adus o nouă perspectivă asupra întregului incident.

Într-o declarație ulterioară, Tănase a explicat că momentul filmării s-a petrecut sub influența băuturilor alcoolice, iar dintele care lipsea nu a fost cauzat de o altercație sau de o agresiune externă, ci pur și simplu a căzut de unul singur.

Acesta a adăugat că se afla în așteptarea soției sale, iar faptul că a ales să se așeze în fața ușii pentru a-și exprima așteptarea a fost o decizie influențată de starea de ebrietate. Consideră că nu a greșit cu nimic și spune că această situație a fost cât se poate de normală.

„Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția?”, a transmis Tănase, potrivit gsp.ro.

Ce a decis soția lui Cristi Tănase

Într-o serie de evenimente tulburătoare ce au captat atenția publicului, Cristi „Dodel” Tănase, fost mijlocaș al echipei FCSB, se află în centrul unei povesti cutremurătoare despre lupta cu demonii personali și consecințele consumului de substanțe interzise.

Imaginile șocante din mediul online, care îl arată pe Tănase căzut în fața ușii, cu o mână umflată și julituri la pumni, au stârnit controverse în întreaga Românie. Faptul că fotbalistul a negat implicarea într-o bătaie, afirmând că doar s-a întors acasă beat și soția nu i-a deschis ușa, a adăugat doar mai multe întrebări asupra situației sale.

Acesta a precizat că are probleme în familie, care l-au tot urmărit în ultima vreme. atăl său a încetat din viață din cauza unei boli necruțătoare, mama și unchiul sunt și ei bolnavi și fratele s-ar confrunta și el cu câteva necazuri.

Însă, sursele ProSport dezvăluie o realitate dură din viața lui Tănase. Se pare că soția sa însărcinată, Adina Maria, a luat o decizie radicală: nu mai vrea să îl primească în casă. Această acțiune a venit după ce, înainte, ea făcuse un alt gest care sugerează sfârșitul relației lor. Dar ce a determinat această ruptură? Informațiile obținute indică faptul că și consumul constant de substanțe interzise, alimentat de anturajul din Pitești, a fost un factor principal.

Conform ProSport, Adina Maria i-a comunicat lui Tănase că nu va tolera comportamentul său deplasat, în care consumul de „prafuri” se îmbină cu alcoolul. Chiar și înainte de a afla că va deveni mamă, ea avertizase că este gata să pună capăt relației dacă comportamentul său nu se schimbă.

Tănase, într-un moment de naivitate sau negare, a crezut că glumește. Dar s-a confruntat cu realitatea dură când ea a luat măsuri drastice: ștergând toate fotografiile alături de el de pe rețelele de socializare, chiar și pe cele de la nunta lor, și refuzându-i accesul în locuință.

Cu ce se ocupă Adina Maria

Furios și înțepenit într-o stare de dezorientare și disperare, Tănase a mers la apartamentul ei pentru a discuta, dar nu s-a întâlnit cu o primire caldă. Într-un context tensionat, marcat de aburii alcoolului, Tănase s-a enervat și a lovit pereții din jur, rezultând în julituri la ambele mâini și umflarea celei drepte.

Adina Maria nu a făcut nicio declarație în acest sens și a preferat să păstreze tăcerea. Totuși, faptul că aceasta pozează într-o femeie singură, deși se pregătește pentru venirea pe lume a copilului lor, ridică mari semne de întrebare.

Adina Maria și Cristi Tănase, doi oameni care își uniseră destinele de ceva vreme, au oficializat legătura lor în luna octombrie a anului trecut, când au devenit soț și soție. Însă, bucuria lor nu se oprește aici, ci este completată de emoția și anticipația aducerii pe lume a primului lor copil – o fetiță – care este așteptată să vină pe lume în curând, dat fiind că tânăra se află în a opta lună de sarcină.

Adina Maria este o femeie pasionată de două domenii distincte, dar complementare: machiajul și fitness-ul. În ultimele luni, relația lor a fost supusă unor presiuni și dificultăți neașteptate. În pragul sărbătorilor de iarnă, Adina Maria a ales să-și declare public dragostea pentru Tănase, exprimându-și sentimentele în mod direct și simplu, prin intermediul rețelelor de socializare, prin mesajul: „Te iubesc”.

Totuși, bucuria lor a fost umbrită de un eveniment neplăcut care a avut loc pe 27 decembrie. În acea zi, Cristi Tănase a fost surprins conducând sub influența substanțelor interzise, fapt care a deschis calea către o serie de probleme și provocări în relația lor.