Cristi Mitrea, pregătit să se căsătorească cu o vedetă PRO TV? Detalii inedite VIDEO

Cristi Mitrea a făcut cunoscut unul dintre cele mai bine păzite secrete ale sale din viața amoroasă. Astfel, celebrul luptător de MMA se iubește de patru ani cu o angajată de la PRO TV, despre care a afirmat că ar duce-o în fața altarului.

Mai mult decât atât, acesta i-a dezvăluit și numele spunând că ar face un copil cu ea, mai ales că își dorește să devină tată de fetiță. Femeia la care face referire este Andreea Caranda, fosta Colombina de la ”Abracadabra”, care, la ora actuală, este producătorul mai multor emisiuni de la PRO TV, printre care ”Vorbește lumea„ și ”Românii au talent”. Ea este divorțată și are un băiat în vârstă de 16 ani, care poartă același nume pe care îl are și fiul lui Cristi Mitrea din relația cu Andreea Mantea, în vârstă de șase ani.

“E ceva. E acolo, nici noi nu știm ce este. O iubesc. Probabil sunt și aici. Da, da, e ceva acolo de mult timp. Este un du-te, vino. Are și un copil mai mare, am scăpat. Mi-e teamă să fac pasul (n.r.: căsătorie). Cred că ne ducem pe patru ani eu cu Andreea Caranda. Da, ne vedem destul de des. Da, se duce spre relație. Nu suntem cuplu așa, suntem noi între noi. Ne aprindem repede, suntem pe adrenalină, suntem puternici. Suntem pe smardoială.

Tot în podcast, Cristi Mitrea a povestit că o cunoaște pe actuala parteneră din copilărie:

“Țin foarte mult la ea. Da, o iubesc foarte mult. Am iubit-o de când eram copii. Eu am fost coleg de bancă cu unul dintre colegii ei. Ne știm de mulți ani. Am reluat relația, e fosta mea iubită. Ne cunoaștem de 30 de ani. E posibil să fie viitoarea mea soție. Îmi mai doresc un copil, o fetiță. Dar să fie consimțit de amândoi”.