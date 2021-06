Ce regret are Cristi Mitrea, de fapt. Andreea Mantea se va înfuria

Care este cel mai mare regret al cunoscutului luptător MMA? Cristi Mitrea a recunoscut ce îl doare foarte tare, iar fanii Andreei Mantea sunt de părere că bruneta se va supăra foarte tare când va auzi asta. Ce a mărturisit tatăl copilului fostei prezentatoare de televiziune?

Fanii celebrei foste prezentatoare de televiziune s-au bucurat peste măsură atunci când au văzut-o în rolul de bulăciță. Aceasta și-a căutat marea dragoste cu ajutorul unui format celebru ce chiar și la aceste momente îi cucerește pe români. În sezonul care se derulează îl avem pe Andi Constantin, dar în trecut și Andreea a avut aceleași emoții care l-au încercat pe bărbat.

Bruneta a dat startul căutării unui bărbat alături de care să-și formeze o familie, dar i-a ieșit pe jumătate. Vedeta l-a ales pe Criti Mitrea și a plecat acasă cu el. Fericirea mare în rândul telespectatorilor a fost când au auzit marea veste cum că femeia a rămas însărcinată.

Din păcate, scandalul și controversa s-a abătut asupra planurilor ei de a avea o familie în liniște și pace chiar înainte de nașterea micuțului. S-a zvonit pe atunci că Mitrea a agresat-o pe diva noastră, dar ambii s-au ferit să discute pe larg despre ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

A trecut o vreme până când aceștia să revină la sentimente mai bune, dar acum totul pare bine între ei și au grijă de băiețelul lor pe care încearcă să-l aducă pe cât de bine posibil. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut acesta?

Noile dezvăluiri ale sportivului au indicat faptul că luptătorul s-a îndoit că David ar fi fiul lui. Cel din urmă a numit participarea la show-ul de iubire ‘cea mai mare greșeală’ și susține că relația cu Andreea Mantea a fost dintotdeauna un subiect foarte sensibil pentru el.

”Băiatul ăla care a făcut greșeala aia mare. Am fost la Burlăcița și întâmplarea a fost că nu am vrut să plec acasă. Mie îmi place să câștig, oriunde m-ai pune. M-am văzut cu 12 deștepți acolo și am zis că eu sunt cel mai deștept. Eu am plecat cu avionul și am venit cu avionul. (n.r. râde) Da, a venit și Andreea cu mine. De la un moment dat încolo, între noi doi a fost o relație serioasă.

Da, s-a născut și un copil. Avem un băiat. Sincer, pentru mine a fost tot timpul și este un subiect sensibil, prin prisma a tot ceea ce am trăit eu în copilărie, prin cum s-au desfășurat lucrurile, a situației prin care ne aflăm în momentul de față.

Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci”

Cristi Mitrea (Sursa: podcast Cătălin Măruță)