Cristi Minculescu, decizie uluitoare. Fanii nu se mai așteptau. Ce s-a întâmplat cu numele IRIS

Cristi Minculescu le-a făcut o surpriză enormă fanilor săi. Cum se va chema trupa și ce au anunțat cei patru artiști într-o scrisoare pentru cei care îi iubesc?

Fercire maximă pentru membrii trupei IRIS! După ce una dinte cele mai iubite trupe de rock din România s-au despărțit în 2017, după ce s-au judecat în instanță pentru dreptul de folosire a numelui IRIS, aceștia au revenit la cel care i-au consacrat. Toboșarul Nelu Dumitrescu a câștigat în instanță procesul. Cu toate astea, au anunțat că de azi vor rămâne în continuare pe drumuri separate, dar se vor putea folosi cu toții de numele inițial.

IRIS are o istorie de 45 de ani, iar primii care au luat parte la nașterea proiectului sunt: Nuțu Olteanu (chitară, vocal), Nelu Dumitrescu (baterie) și Emil Lechințeanu (chitară bas). Minciulescu a fost solistul formației rock încă din anul 1989. Acesta a luat o pauză în 2012 din cauza unor probleme de sănătate, dar a revenit în 2015. Doi ani mai târziu de la reapariția pe scenă, acesta alături de Valter Popa și Boro părăsesc trupa din cauza neînțelegerilor cu Nelu Dumitrescu. Drumurile au fost separate, timp în care cei trei artiști au continuat să concerteze sub numele de „Bună seara, prieteni!” sau „Cristi Minculescu, Valter&Boro.”

„După o colaborare profesională îndelungată, noi, membrii formației IRIS, Doru Borobeică, Nelu Dumitrescu, Cristi Minculescu și Valter Popa, am ales două drumuri separate, așa cum anunțam în anul 2017. Din respect pentru tot ce a însemnat „IRIS” în această componență și mai ales din respect pentru publicul nostru, am ajuns la un consens cu privire la denumirile formațiilor noastre, în ciuda diferendelor care fac ireconciliabilă relația noastră profesională, urmând ca, în continuare, să evoluăm separat. Cristi Minculescu, Valter Popa și Doru Borobeică își vor urma împreună drumul și se vor numi IRIS – CRISTI MINCULESCU, VALTER & BORO. Nelu Dumitrescu, la rândul său, își va continua activitatea sub denumirea IRIS – Nelu Dumitrescu. Nu este un final, ci o continuare firească, pentru fiecare dintre noi!”

