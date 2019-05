Cristi Minculescu a apelat din nou la medici. Ce se întâmplă acum cu artistul

Cristi Minculescu a intrat iar pe mâna doctorilor, dar nu din cauza unor probleme medicale, de data asta, ci pentru a scăpa de cele rămase. Timp de 60 e zile, el va urma un tratament.

Cristi Minculescu, solistul fostei trupe rock Iris, abia la cei 60 de ani ai săi, s-a gândit că ar fi bine să-și aleagă alt stil de viață, unul mai sănătos și lipsit de stres.

Nu și-a ales unul la întâmplare și de capul său, ci a apelat din nou la ajutorul doctorilor.

Artistul mărturisește că toți cei 40 de ani de muzică își spun acum cuvântul și simte efectele nefaste ale stilului de viață dezordonat care i-au măcinat ficatul. Din acest motiv a și fost nevoit să facă un transplant de ficat, iar acum este nevoit să fie foarte atent la ce mănâncă, la cât este de activ, dar și la starea de spirit pe care o are zi de zi.

Am un stil de viață agitat, nu mai este un secret pentru nimeni. Sunt zeci de ani de turnee, concerte, interviuri, iar asta consumă foarte mult. Este o viață fantastică, recunosc, însă și extrem de impactantă asupra organismului meu. Tocmai din acest motiv mi s-a părut câștigător pentru mine acest tratament, protocol, stil de viață, program – spune-i cum vrei – pe care mi l-a propus dr. Cornel Brotac. Din discuția cu el, am înțeles că se va ocupa de mine ca și întreg – corp – minte – spirit. O să vă țin la curent cu rezultatele. Vreau sa am mese bine stabilite, în funcție de nevoile organismului meu, activitate fizică și să arăt fresh mulți ani de acum încolo, a explicat Cristi Minculescu celor de la Viva!.