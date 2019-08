Cristi Boureanu și Laura Dincă au uitat că sunt pe plajă. Ce îi face fostul deputat iubitei sale

Cristian Boureanu a oferit un adevărat show la plajă zilele trecute. Acesta se pare că s-a încins prea tare la vederea trupului extrem de bine sculptat al iubitei, așa că nu a mai durat mult până să treacă și la fapte. Ce i-a făcut politicianul, în văzul tuturor, Laurei Dincă?

Cristian Boureanu, scene fierbinți alături de Laura Dincă, la plajă

Cristian Boureanu, alături de Laura Dincă, au oferit celor prezenți pe plajă zilele trecute un adevărat show erotic. Cei care i-au surprins au fost cei de la wowbizz.ro. Se pare că fostul deputat nu a mai putut aștepta până acasă pentru a-și putea mărturisi atracția nemărginită pentru iubită, așa că a acționat în public. Mulți s-au întrebat care este secretul tinereții fără bătrânețe al lui Boureanu, se pare că tinerețea Laurei îl ajută să treacă de anii ce continuă să vină, astfel că pare neschimbat de atâta vreme.

Laura Dincă este model și a fost în trecut ucenica lui Cătălin Botezatu, fiind participantă la renumitul show Supermodels by Cătălin Botezatu. Atunci, ceva mai plinuță și cu doar 18 ani la purtător. Acum, o tânără femeie, cu forme voluptoase și cu o talie de viespe. La vederea acestuia, Boureanu nu a putut să-i reziste, așa că a sărutat-o cu patos și a mângâiat-o pe Laura în văzul tuturor.

Laura avea doar 18 ani când l-a întâlnit pe Boureanu

Cristian Boureanu a pus ochii pe Laura de când aceasta avea doar 18 ani. Fostul deputat mărturisea, în cadrul unui interviu de la okmagazine.ro, că i-a ceut buletinul la prima întâlnire, dat fiind faptul că știa că este în clasa a XI-a.

„Până într-o lună ne-am mutat împreună, să zicem. Am întâmpinat şi nişte greutăţi. În primul rând, am întrebat-o dacă avea 18 ani. I-am cerut şi buletinul. Şi avea. Pentru că mă speriasem, era în clasa a XI-a. După o săptămână, mi-am dat seama că simt ceva pentru ea, iar eu sunt foarte direct şi relaxat şi i-am spus. Deşi era complicat, era clasa a XI-a… Plus mutarea la Bucureşti, cu şcoală, cu tot…”

Cristian Boureanu