Cristi Borcea, întâlnire în mare secret cu noul soț al Alinei Vidican. Ce s-a întâmplat între ei EXCLUSIV

La finalul lunii august, Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea și mama a doi dintre copiii săi, s-a căsătorit cu milionarul brazilian Claude Senhoreti, la Miami, într-un cadru de vis și după o relație de patru ani.

Deși Alina și Claude, actualul ei soț, se cunosc de patru ani, aceasta a fost extrem de reținută în detalii despre viața sa amoroasă de după divorțul de omul de afaceri român, astfel că s-a aflat de noua ei dragoste aproape în prag de căsătorie. Însă ceea ce pesemne publicul larg nu a aflat, a știut Cristi Borcea, care nu a rămas indiferent la auzul veștii că fosta sa soție are un nou iubit.

Mai exact, conform surselor Playtech.ro, Cristi Borcea a pus-o pe Alina să îl aducă, pe ascuns, în România, pe iubitul ei, cu care s-a și căsătorit ulterior, din dorința de a-l cunoaște și a discuta bărbătește cu cel în preajma căruia se vor afla copiii săi.

Alina Vidican, actuală Senhoreti, s-a supus doleanțelor fostului ei soț, și se pare că între cei doi bărbați din viața blondinei s-a legat o relație strânsă de amiciție, având în vedere că cei doi au ajuns să discute destul de des la telefon.

”Când a aflat că Alina Vidican are un iubit nou, Cristi Borcea a pus-o să îl aducă în țară. Totul a fost în mare secret, pe ascuns. Cristi a vrut sa îl cunoască pe milionarul Claude față în față. Voia să vadă cine e viitorul bărbat care va fi în preajma copiilor săi, evident.

Amintim că Alina Vidican și Claude au avut recent nunta la Miami, iar evenimentul nu a trecut neobservat nici de fanii acesteia din România.

”Alina: Am fost foarte plăcut impresioanată când am văzut câte mesaje am primit pe rețelele de socializare, romanii mi-au trimis multe mesaje frumoase și vreau să le mulțumesc.

Claude: Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România. Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni”, spuneau cei doi soți în emisiunea ”La Măruță”, la început de septembrie.