Cristi Borcea, dezvăluiri șocante despre mariajul Valentinei Pelinel cu Cristi Boureanu. A recunoscut tot!

Cristi Borcea a venit cu dezvăluiri extrem de picante despre mariajul actualei partenere cu Cristi Boureanu. Fostul politician și-a dat seama că afaceristul îi făcea avansuri iubitei sale. Bărbatul susține că a reușit să o ierte și că a lăsat trecutul în urmă. Fanii fostului cuplu știu însă mai puține detalii despre cum s-a petrecut totul. Iată ce amănunte incredibile au ajuns la urechile tuturor de curând!

Cristian Boureanu a surprins pe toată lumea când a acceptat invitația la podcast-ul lui Cătălin Măruță. Acesta a vorbit despre viața personală pe care o aduce rar în prim-plan, fiind un personaj extrem de discret.

De asemenea, în cadrul emisiunii a fost pomenit și actualul soț al modelului. Fostul politician și modelul celebru au fost căsătoriți, iar în anul 2014 au ajuns la divorț.

Tot în același an Valentina avea să se îndrăgostească de bărbatul cu care a făcut mai târziu trei copii. Cel din urmă era atunci în închisoare, dar nici acest lucru nu a fost o piedică pentru iubirea lor. Boureanu a mărturisit că și-a dat seama la un moment dat că Borcea a pus ochii pe Valentina.

Totul se întâmpla când aceștia erau într-o vacanță alături de Alina Vidican, moment în care cuplurile clar se clătinau. Blondina nu a recunoscut nimic atunci când soțul ei i-a pus pe tavă noul scenariu în care el nu era deloc în prim-plan la brațul său.

,,Pe Valentina? Cum să nu! Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat. Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: ,

Cristi Borcea a povestit și el despre viața amoroasă chiar în urmă cu puțin timp. Mai exact, cel din urmă a recunoscut modul în care și-a înșelat soția cu Valentina Pelinel. El a subliniat că nu a avut scrupule atunci când a văzut-o și că și-a dat seama rapid că ea va fi mama copiilor săi.

„Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul.

De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu. Doi la mână, ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut”, a povestit el în emisiunea ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”.