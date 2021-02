Cristi Borcea a impresionat-o pe Valentina Pelinel. Ce surpriză i-a făcut chiar azi

Astăzi tot românul sărbătorește Dragobetele. Fie că sunt vedete, sau oameni normali, fiecare a sărbătorit astăzi dragostea alături de persoana iubită. Printre vedetele care au decis să sărbătorească într-un mod romantic ziua de azi, s-a numărat și Cristi Borcea. Afaceristul și partenera sa de viață, Valentina Pelinel, au petrecut un moment romantic de Dragobete, de altfel o surpriză făcută de Borcea soției.

Cuplulul Cristi Borcea și Valetina Pelinel trăiesc momente pline de dragoste, romantism și liniște, alături de copii lor. Cu toate astea, mai ales astăzi, de Dragobete, a ieșit la iveală cât de romantic poate fi celebrul afacerist. Se pare că a pregătit surpriza de ceva vreme, pentru că Valentina a fost surprinsă și fericită în același timp de cadoul făcut de soț, cu ocazia sărbătorii de Dragobete.

Toată lumea știe faptul că Valentinei îi place foarte tare marea. Așa că romanticul Cristi Borcea nu a stat mult pe gânduri, conform Cancan.ro, pregătind din timp surpriza de Dragobete. Cei doi au fost văzuți pe malul mării, mai îndrăgostiți ca niciodată, sărutându-se și dedicându-și toată ziua pentru ei.

„Știam că Valentinei îi place marea, în orice sezon, astfel că a fost o surpriză ușor de realizat. Am lăsat afacerile deoparte câteva zile pentru a mă relaxa cu doamna mea. Iubiți și bucurați-vă de viață!”, a declarat Cristi Borcea .

Mai mult ca sigur gestul romatinc făcut de Cristi Borcea a impresionat-o pe Valentina Pelinel, cu ocazia sărbătorii de Dragobete. De altfel Valentina a și scris pe rețelele de socializare un text care ne dă de înțeles că surpriza a fost pe măsura așteptărilor sale.

Ba mai mult de-atât, fanii celor doi au putut să observe pe Instagram un colaj de poze cu cei doi în diferite momente tandre, colaj realizat ca un cadou, tot de Dragobete, din partea Valentinei pentru Cristi Borcea. Cât despre sentimentele lui Cristi pentru Valentina, în cadrul emisiunii ”40 de întrbări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acesta declara:

”Când a fost vorba de Valentina, da sunt lipsit de scrupule în amor. În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu. Oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani.

Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine. Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”, a menționat Cristi Borcea în cadrul unei emisiuni TV.