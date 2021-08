Cristian Boureanu a avut o amantă?! Ce s-a aflat despre ultimele luni ale relației cu Laura Dincă

S-a rupt lanțul de iubire dintre Cristi Boureanu și Laura Dincă. Noi informații au apărut în presă în scandalul despărțirii omului de afaceri de frumoasa șatenă. Care ar fi fost adevăratul motiv al separării.

Relația dintre Cristian Boureanu și Laura Dincă a ajuns la un bun sfârșit, iar motivul pare să stea sub semnul de întrebare al infidelității. Potrivit celor de la Cancan.ro, fostul politician ar fi tradus-o pe frumoasa lui parteneră de viață cu o tânără domnișoară din anturajul său.

Sursele celor de la Cancan susțin că relația clandestină pe care Cristi Boureanu ar fi avut-o cu tânăra misterioasă ar fi durat cinci luni de zile și ar fi coincis cu perioada în care forma un cuplu cu Laura Dincă.

Se pare că legătura dintre Cristi Boureanu și domnișoara în cauză ar fi fost mai strânsă decât o simplă relație de amiciție. Presupusa „amantă” a fostului soț al Valentinei Pelinel s-ar fi plâns prietenilor săi că, odată terminată relația nu ar mai fi reușit să-și recupereze un anumit ceas.

Ar fi vorba despre un ceas care reprezintă o moștenire de familie, având valoare mai mult sentimentală decât financiară. Tânăra ar fi relatat în anturajul său că l-a pierdut într-o zi când ar fi mers cu Cristi Boureanu la saună. Bijuteria s-ar fi aburit, iar fostul politician s-ar fi oferit să o ajute să-l repare, dar nu l-a mai văzut de atunci.

Cristi Boureanu și Laura Dincă au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de câțiva ani de zile. Deși fac parte din generații diferite, diferența de vârstă dintre ei depășind 20 de ani, acest lucru nu l-a împiedicat pe fostul soț al Valentinei Pelinel să se bucure de compania fostei sale partenere de viață.

Laura Dincă și Cristi Boureanu s-au cunoscut în 2015, la scurt timp după ce omul de afaceri s-a despărțit de fostul topmodel Valentina Pelinel, iar trei ani mai târziu cei doi s-au logodit, planificându-și viitorul ca o familie.

În ultimii ani, relația lor a avut suișuri și coborâșuri, iar într-un final cei doi au decis să se despartă pentru că nu se mai înțelegeau, iar certurile deveniseră din ce în ce mai dese.

„Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună.

Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata.

Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă, exclusiv pentru Fanatik.