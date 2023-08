Cristi Borcea are cu ce se lăuda. Cum arată fiica lui cea mare, Melissa. Este superbă

Toată lumea îl știe pe Cristi Borcea, dar puțini o cunosc pe fiica lui, care mereu a stat departe de viața publică și a fost discretă. Melissa este o frumusețe de nedescris, cu care fostul patron de la Dinamo se mândrește din tot sufletul. Cu ce se ocupă tânăra și cum arată fiica Mihaelei Borcea la 20 de ani.

Melissa Borcea, de o frumusețe orbitoare

Cristi Borcea se declară un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Totul merge perfect din punct de vedere financiar, a reușit să scape de problemele cu legea și are și o familie frumoasă, de care se ocupă cu mare atenție.

Chiar dacă a divorțat de mama lor, fostul patron de la Dinamo are o relație bună cu aceasta și are mare grijă de copiii lui din prima căsătorie. Fiica sa cea mare, Melissa, are deja 20 de ani și este mândria tatălui ei.

Tânăra este de o frumusețe orbitoare și îi seamănă perfect lui Cristi Borcea. Locuiește în SUA, unde trăiește din plin visul american și se distrează pe cinste. De curând, a mers la plajă și a urcat mai multe imagini pe rețelele de socializare, pentru a arăta tuturor cât de bine se simte.

Cu se se ocupă fiica lui Cristi Borcea

Cristi și Mihaela Borcea au rămas în relații bune după divorț și formează o echipă în ceea ce privește îngrijirea copiilor, dar și din punct de vedere profesional. Femeia încă se ocupă de hotelul acestuia de la mare și are mare succes.

Fiica lor, Melissa, îi face mândri în fiecare zi. Tânăra de 20 de ani locuiește în America, acolo unde studiază arhitectura. Se descurcă de minune, deși este un domeniu foarte greu și solicitant.

Cât despre băieți, Mihalea Borcea spune că se concentrează pe studii, dar momentan nu se gândesc la căsătorie. Au alte planuri, mai au multe de realizat, dar ambii au avut relații serioase și sunt foarte familiști.