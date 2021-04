Cristi Borcea, anunț surpriză în fața lui Mircea Dinescu. Ce vrea neapărat Valentina Pelinel

Cristi Borcea a fost prezent în cadrul emisiunii ”Poezie și delicatețuri” realizată de Mircea Dinescu la Prima TV. Afaceristul s-a simțit în largul său, iar confesiunile au curs. A vorbit despre cartea sa autobiografică, închisoare și dorința actualei soții, Valentina Pelinel.

Fostul acționat de la Dinamo a stat de vorbă cu vecinul său de la Cetate, într-un cadru feeric, pe malul Dunării. Cei doi se cunosc de ani buni fiindcă se ocupă de agricultură în zona Cetate, județul Dolj, alături de un alt fost dinamovist și prieten comun, Gigi Nețoiu. Prin urmare, dialogul a decurs fără opreliști, iar Borcea pare că a uitat de camerele de luat vederi, înșirând o mulțime de gânduri. El a venit în întâmpinarea poetului cu două cărți, pe care susține că le-a citit:

„Uite, din partea mea, v-am adus Paul Valery și Plutarh (scriitor și moralist grec, din secolul I, n.red). De unde le am? De la pușcărie. Cu ce puteam să-mi ocup timpul acolo?! Acum, încep să mai dau din ele, ca să nu-mi aduc aminte de acele momente.

Mai schimbam cărți între noi, citeam, citesc și acum, mai ales că am probleme mari cu somnul, din cauza traumelor din pușcărie și de când am pierdut campionatul cu Dinamo în 2009. Aveam voie doar o oră la aer „acolo”, în rest 23 de ore eram doar înăuntru. Copiii m-au ținut viu cât am fost închis, m-au ținut antrenat. Pe ultimii patru, i-am conceput cât timp eram la închisoare”.