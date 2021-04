Ce face Valentina Pelinel pentru fosta soție a lui Cristi Borcea. Relație bizară între cele două

Gestul neașteptat pe care l-a făcut Valentina Pelinel pentru fosta soție a actualului său partener de viață. Fanii cuplului Borcea sunt uimiți de ce a făcut fostul model pentru Mihaela Borcea.

Puțini știau acest lucru, dar nu există nicidecum ură sau priviri aspre între fostele soții ale afaceristului. Cristi Borcea se pare că se bucură de armonie și atunci când vine vorba despre femeile care l-au iubit și care i-au dăruit moștenitori.

Valentina Pelinel a făcut un gest neașteptat pentru Mihaela Borcea. Mai exact, fostul model i-a promovat afacerea acesteia. Fosta parteneră a lui Cristi Borcea deține un hotel în Olimp, unde îi așteaptă cu brațele deschise pe turiși imediat cum începe sezonul estival.

Complexul Pam Beach Resort & Spa Olimp a fost renovat în 2018, iar de curând și-a mărit și tarifele. Prețul din anul trecut arătau că un apartament costa 485 de lei, anul acesta fiind 505 lei.

Camera dublă costa anul trecut 325 de lei, iar anul acesta se închiriază cu 338 de lei. ”Dragii mei, anul 2020 a fost un an foarte greu pentru toată lumea, peste care am trecut nu ușor, inclusiv eu!!

Asta însă nu m-a împiedicat să fiu alături de echipa Pam Beach pe care încă o conduc de foarte mult timp, de mulți ani, și ca atare vă așteptăm să veniți cu încredere în locația noastră așa cum ați făcut-o în fiecare an!

Voi reveni cu detalii! Trebuie să avem încredere că totul va reveni la normal, că vom avea din nou viața de dinainte”, spune fosta soție a lui Cristian Borcea într-o postare pe Facebook.

Cele două femei se află în relații bune, așa că blondina nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o postare pe propriile rețele de socializare care să o ajute pe Mihaela Borcea, mai cu seamă că vorbim despre vremuri grele în acest sector al afacerilor.

Actuala soție a fostului șef de al Dinamo i-a încurajat pe români să se cazeze la hotelul de trei stele menționat. ”Destinatia voastra de vacanta este aproape gata. Suntem inca in pregatiri pentru ca Hotel Pam Beach Olimp sa va intampine odata cu deschiderea sezonului de vara. Stay tuned, acesta este doar un preview🤩”, a scris Valentina Pelinel pe Facebook.

