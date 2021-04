Mircea Dinescu, jefuit de o bandă din Dolj. Ce i-au zis polițiștii când l-au chemat la secție EXCLUSIV

Poet, scriitor, publicist și om de televiziune, Mircea Dinescu (70 de ani), prezentatorul emisiunii “Poezie și Delicatețuri” (Prima TV), are un mare of, după ce turma de 70 de capre, de la proprietatea lui din Cetate, judeţul Dolj, i-a fost furată. Ciobanul a ridicat din umeri, Poliția nu l-a găsit pe făptaș, și a vrut să îi dea, la schimb, alte capre. Despre toate acestea, Mircea Dinescu ne-a povestit, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro

Mircea Dinescu, mai nou vedetă Prima TV, ne-a povestit despre tristul eveniment: “Aveam, cu vreo zece ani în urmă, o turmă de capre. Îmi cumpărasem 70 de exemplare, le trecusem prin tot felul de examene medicale şi de înregistrare a animalelor, aşa cum spune legea, şi mă gândeam în felul meu că poate voi descoperi cu ajutorul lor şi partea bună a creşterii animalelor. Mai ales că şi ciobanul mi-era cunoscut!”, și-a început el confesiunea. Fericirea poetului Mircea Dinescu nu a durat însă mult. La scurt timp, toate cele 70 de capre au dispărut din ograda sa, de parcă nici n-ar fi existat vreodată:

“Nu m-am dat bătut cu una cu două. Am vorbit cu ciobanul, care m-a asigurat că nu are nicio implicare în povestea asta, aşa că m-am dus chitit la Poliţie, la Craiova. Oamenii m-au ascultat şi mi-au promis că vor încerca să mă ajute. Peste câteva zile, am primit un telefon de la ei, spunându-mi să vin să-mi iau caprele acasă”, mai spune Mircea Dinescu.