Crinul de cameră – când înflorește și ghid complet de îngrijire

În general, crinii pot fi găsiți în magazinele de bricolaj sau florării în orice anotimp. Poate fi un cadou foarte apreciat de către iubitorii de plante. Există foarte multe specii de crin apreciate de mulți oameni, dar cea mai specială este Crinul de cameră.

Crinul de cameră

Crinul de cameră mai este denumit și Amaryllis. Este o plantă tropicală de ghiveci, cu bulb. Planta se îngrijește foarte ușor și provine din Africa de Sud. Culorile ei variază de la alb la roșu intens și este foarte apreciată, în special, pentru florile sale mari. De regulă, este o plantă de interior. Însă, pe timpul verii, poate fi păstrată afară sau plantată în grădină. Pe tija groasă, planta poate avea până la cinci flori mari.

Tranziția între sezoanele de înflorire

Între sezoane, bulbul intră în repaus. Există două variante pentru ca acesta să intre în repaus.

Prima variantă este atunci când ghiveciul nu mai are nimic verde deasupra, doar bulbul în pământ. În acel moment, trebuie să ducem ghiveciul într-o cameră răcoroasă și să nu mai udăm planta absolut deloc. A doua variantă necesită scoaterea bulbului din pământ. Odată scos, trebuie pus într-o cutie de carton și dus într-o cameră răcoroasă. Bulbul trebuie să fie înfășurat într-o hârtie de ziar.

Este foarte important pentru bulb să fie mereu răcoare în perioada de hibernare. Cu toate acestea, nu este recomandat ca temperatura să fie mai mică de 8 grade. După aproximativ 10 săptămâni, putem readuce planta la viață. Cea mai propice perioadă este cea dintre octombrie și aprilie. De asemenea, sunt două proceduri pentru a readuce la viață bulbul.

În prima situație (când am scot bulbul din sol), este necesar să îl curățăm de frunzele uscate. Apoi, trebuie să tăiem puțin din rădăcini și să îl plantăm într-un sol nou. O treime din el trebuie să rămână la vedere, deasupra pământului. Dacă nu am scos bulbul din pământ, trebuie să readucem ghiveciul la lumină și să îl udăm câte puțin. Apoi, din ce în ce mai mult, înlăturând surplusul de apă. În câteva săptămâni va apărea viitorul boboc.

4 sfaturi de îngrijire

Repausul este obligatoriu vara

Cum am specificat și mai sus, bulbul are nevoie de repaus. Cel mai indicat acest repaus este din iulie până în octombrie. Acest crin înflorește de obicei odată pe an. Dacă îl cumperi înflorit în noiembrie, el își va păstra acest obicei de a înflori din nou în acea perioadă.

Pământ nou mereu

În cazul în care bulbul dă semne de viață sau dacă vrei să îl trezești din hibernare, este recomandat să îl scoți cu foarte mare grijă din ghiveci. Odată scos, trebuie să îi pui pământ nou amestecat cu humus și turbă.

Trebuie păstrați la căldură

Atunci când apare tija florală, ghiveciul trebuie pus la lumină naturală. Temperatura trebuie să fie de peste 22 de grade. După ce înflorește, poți muta ghiveciul într-o cameră mai răcoroasă.

Apă

Acest tip de crini nu suportă să fie umeziți permanent. Înainte de a uda din nou, este bine să lași pământul să se usuce cu două zile înainte. Planta va fi fericită dacă este puțin umed. Dacă are prea multă apă, bulbul poate putrezi în câteva săptămâni.